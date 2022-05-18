IT-предприниматель о кибербезопасности: вашу "умную лампочку" или робот-пылесос могут взломать!

Недавно у нас в стране начались военные учения, причем среди всего прочего они включают в себя и киберучения. Что это значит? Что такое кибервойска и что они могут отрабатывать?

Сейчас вообще большое количество международных конфликтов сводится к кибернападениям. С помощью киберударов можно выключить электростанцию, водоснабжение, интернет отключить и как-то повлиять на правительство. Так что это такое же эффективное оружие, как бомбы, гранаты и стрельба. Может быть, даже более эффективное, потому что это на расстоянии работает. А учения действительно интересно проходят - создается виртуальный полигон: какая-то организация с серверами. И кто-то учится "нападать" на эту виртуальную среду, а кто-то - отражать атаки, пытается найти их следы и противостоять им.

Технически это классно и интересно. Но если это происходит на самом деле - это очень плохо, также как и стрельба на улице.

Какие кибератаки используются в реальной жизни?

Самый распространенный тип - Distributed Denial of Service (DDoS). Заражается куча смартфонов, тостеров, холодильников и ноутбуков. У хакеров есть под контролем где-то по 200 тысяч таких устройств, и в какой-то момент они могут все эти устройства заставить "бомбить" какой-то сайт. В наше время это, возможно, стало менее эффективным, потому что в таких случаях сразу выключается международный трафик, используются облачные провайдеры, которые могут выдерживать такие нагрузки. Но в общем, вы можете даже не представлять, что ваш "умный" пылесос в чем-то таком участвовать.

Есть ли риск, когда вы подключаете какие-то "умные" девайсы к своему Wi-Fi?

Да, это может открывать "дырки" в системе вашей безопасности. Очень часто такие устройства делают производители, не очень подкованные в сфере IT, а ориентированные на маркетинг: "смотрите, вы можете этим управлять через смартфон!" На самом деле это никому не нужно, но дырки в безопасности может открывать. Эти устройство часто вербуются в плохих целях.