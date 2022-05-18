IT-предприниматель о кибербезопасности: вашу "умную лампочку" или робот-пылесос могут взломать!
Возможно ли сегодня прожить без IT-технологий? Слушает ли нас Facebook и почему реклама преследует пользователей сети? Об этом рассказал IT-предприниматель Антон Кекс в эфире Raadio 4.
Недавно у нас в стране начались военные учения, причем среди всего прочего они включают в себя и киберучения. Что это значит? Что такое кибервойска и что они могут отрабатывать?
Сейчас вообще большое количество международных конфликтов сводится к кибернападениям. С помощью киберударов можно выключить электростанцию, водоснабжение, интернет отключить и как-то повлиять на правительство. Так что это такое же эффективное оружие, как бомбы, гранаты и стрельба. Может быть, даже более эффективное, потому что это на расстоянии работает. А учения действительно интересно проходят - создается виртуальный полигон: какая-то организация с серверами. И кто-то учится "нападать" на эту виртуальную среду, а кто-то - отражать атаки, пытается найти их следы и противостоять им.
Технически это классно и интересно. Но если это происходит на самом деле - это очень плохо, также как и стрельба на улице.
Какие кибератаки используются в реальной жизни?
Самый распространенный тип - Distributed Denial of Service (DDoS). Заражается куча смартфонов, тостеров, холодильников и ноутбуков. У хакеров есть под контролем где-то по 200 тысяч таких устройств, и в какой-то момент они могут все эти устройства заставить "бомбить" какой-то сайт. В наше время это, возможно, стало менее эффективным, потому что в таких случаях сразу выключается международный трафик, используются облачные провайдеры, которые могут выдерживать такие нагрузки. Но в общем, вы можете даже не представлять, что ваш "умный" пылесос в чем-то таком участвовать.
Есть ли риск, когда вы подключаете какие-то "умные" девайсы к своему Wi-Fi?
Да, это может открывать "дырки" в системе вашей безопасности. Очень часто такие устройства делают производители, не очень подкованные в сфере IT, а ориентированные на маркетинг: "смотрите, вы можете этим управлять через смартфон!" На самом деле это никому не нужно, но дырки в безопасности может открывать. Эти устройство часто вербуются в плохих целях.
То есть, если мы, используем "умную" лампочку известной фирмы, которой сейчас все пользуются, то мы сливаем наши данные, условно, Китаю?
Нет, не думаю. Если вы, например, подключаете лампочку, то самое плохое, что может быть - это то, что в ней установлен микрофон. Но скорее всего, в лампочке все-таки не будет достаточно мощного процессора, который делал бы что-то большое и страшное. Но если кто-то перехватит доступ к этой лампочке, он сможет включать и выключать ее, чем будет вас сильно нервировать.