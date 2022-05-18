Это позор: в Чехии обрушились с критикой на сборную после исторического поражения на ЧМ

«Мы не имеем права так играть, если хотим вернуть Чехию на её место в хоккее» «Конечно, это позор для нас. Мы должны были брать три очка. Австрийцы хорошо играли и смогли сравнять счёт за 30 секунд до конца. Не думаю, что мы провели плохой матч. Не хватило удачи, чтобы забить второй гол, который бы нас успокоил. Видели результаты соперника в предыдущих играх и знали, что встреча будет непростой. Они хорошо играли со шведами и американцами. Сегодняшний матч стал подтверждением того факта, что никого нельзя недооценивать», — сказал вратарь Карел Веймелка.

«Если мы хотим вернуть Чехию на её законное место в хоккее, то не имеем права играть так, как с Австрией. Мы хотели забивать красивые голы, но не получилось, соперник слишком плотно играл в своей зоне», — считает нападающий Матей Блюмель.

«Не так я себе представлял возвращение в сборную. Я приехал, чтобы почувствовать победы и услышать гимн Чехии после матчей. Мы должны были решать исход встречи гораздо раньше, когда у нас был шанс. Надо было больше давить на ворота. Мы гоняли шайбу, однако не шли на пятачок, откуда и забиваются голы. В концовке пропустили ненужный гол, но этого уже не изменить. Такие матчи мы обязаны выигрывать», — сказал защитник Михал Кемпны, который присоединился к сборной после вылета «Вашингтона» из Кубка Стэнли и провёл первый матч на ЧМ.

«Игроки расстроены результатом. Единственное, чего я не понимаю, это наши первые периоды. Как будто мы не можем вкатиться в игру с самого начала. Второй и третий периоды мы провели лучше, но не смогли забить. У нас было 14 великолепных моментов! С одним голом не выиграть. Я стараюсь сохранять позитивный настрой, мы взяли одно очко. Надеюсь, даже оно поможет нам оказаться в первой четвёрке в группе. Я не собираюсь повышать голос на игроков, не считаю, что крик чем-то поможет. У меня другие методы», — заявил главный тренер Кари Ялонен.