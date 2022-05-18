ФОТО | В Украине замечены бронемашины, предположительно переданные Эстонией

Саар не уточнил, какого типа эти машины, однако предположительно речь идет о броневиках Alvis Mamba, которые в последние дни были замечены вблизи зон боевых действий и фотографии которых распространяются по различным Telegram-каналам. Бронетехника имеет раскраску, напоминающую камуфляж Сил обороны Эстонии.