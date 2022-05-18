18.05.2022, 21:15
ФОТО | В Украине замечены бронемашины, предположительно переданные Эстонией
ФОТО: Wikimedia | Bob Adams
В Украине в объектив камеры попали бронированные автомобиле Alvis Mamba, переданные предположительно Эстонией.
6 мая директор Центра оборонных инвестиций Магнус-Вальдемар Саар в комментарии ERR сообщил, что Эстония поставила Украине бронеавтомобили 4x4.
Саар не уточнил, какого типа эти машины, однако предположительно речь идет о броневиках Alvis Mamba, которые в последние дни были замечены вблизи зон боевых действий и фотографии которых распространяются по различным Telegram-каналам. Бронетехника имеет раскраску, напоминающую камуфляж Сил обороны Эстонии.
По неподтвержденным данным, у украинской армии семь таких машин.