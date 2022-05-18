За рубежом
18.05.2022, 21:15

ФОТО | В Украине замечены бронемашины, предположительно переданные Эстонией

 
Forte
Mamba soomuk
Mamba soomuk
ФОТО: Wikimedia | Bob Adams

В Украине в объектив камеры попали бронированные автомобиле Alvis Mamba, переданные предположительно Эстонией.

6 мая директор Центра оборонных инвестиций Магнус-Вальдемар Саар в комментарии ERR сообщил, что Эстония поставила Украине бронеавтомобили 4x4.

Alvis Mambad Ukrainas

Саар не уточнил, какого типа эти машины, однако предположительно речь идет о броневиках Alvis Mamba, которые в последние дни были замечены вблизи зон боевых действий и фотографии которых распространяются по различным Telegram-каналам. Бронетехника имеет раскраску, напоминающую камуфляж Сил обороны Эстонии.

По неподтвержденным данным, у украинской армии семь таких машин.

RusDelfi
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