ВИДЕО | "Везде фарш". Записи с телефона солдата РФ попали к украинским журналистам - они смонтировали докфильм(2)
Украинские журналисты смонтировали документальный фильм на основе записей с телефона российского солдата. Благодаря этой работе можно увидеть войну глазами обычного молодого человека.
Портал «Украинская правда» опубликовало фильм «Оккупант» про жизнь и участие в войне российского лейтенанта Юрия Шалаева. Он третьего марта отправился воевать на Украину, а в начале апреля его взяли в плен. Все происходящее в Украине он снимал на телефон, позже записи попали в руки журналистов. По итогу получился 24-минутный фильм, в котором показывают жизнь 23-летнего солдата до войны и во время "специальной операции".
В интервью "Медузе" автор фильма Михаил Ткач отказался рассказывать, откуда ему достался телефон с видеофайлами Шалаева. "Любой уважающий журналист не станет раскрывать свои источники", - ответил он. Также он признался, что просматривать видео и фотографии было тяжелей, чем казалось. "Не очень приятно смотреть на видео, когда ты понимаешь, что это действительно оккупант. Человек, который приехал в нашу страну, ходил по ней, фотографировался на фоне разрушенных российской армией зданий. По-человечески смотреть было тяжело".
Первая часть фильма посвящена жизни 23-летнего Юрия Шалаева до войны. Это обычный молодой человек, который закончил Московское высшее командное училище, а затем отправился на службу в Чечню. Он снимал на свой телефон различные моменты из жизни: как они отмечают выпускной с сокурсниками, выпивают, общаются, поют песню "Офицеры", ходят на футбол, катаются на катере. Видимо, молодой человек воспитывает ребенка - в фильме он дарит девочке розовый велосипед.
Во второй части документальной работы показано, как российская армия находится в Украине. "Село Петровка, 19 марта, ждем роту десантников - 70-й полк", - говорит солдат. Судя по карте, село Петровка находится недалеко от города Полтава в Украине.
Месторасположение военного меняется каждый день. "Село Новомайорское, не знаю, какой уже день. Только что его взяли". В основном он передвигается на танках с рисунком "Z", при этом на видео совсем мало слов. Колона техники движется в сторону Харькова, видимо, действие происходит в конце марта, когда российские солдата стали отступать с северо-западного направления. "Фарш, везде фарш", - добавляет мужчина 1998 года рождения.
"Сегодня какое-то марта, не знаю", - растерянно говорит он.
"Я выгляжу вот так, вчера помылся, побрился".
В самом конце фильма Шалаев с сослуживцами оказались без техники. "Наша машина взорвалась, зашли к местным", - говорит он из дома с голубым забором.
Первого апреля он снял последнее видео из дома. Вдали видны солдаты, скорее всего, украинской армии. "Не знаю, что делать", - подчеркивает автор видео. Далее, как передает "Украинская правда", он попал в плен. Что с ним сейчас - неизвестно.
Смотрите фильм: