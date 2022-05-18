ВИДЕО | "Везде фарш". Записи с телефона солдата РФ попали к украинским журналистам - они смонтировали докфильм

Портал «Украинская правда» опубликовало фильм «Оккупант» про жизнь и участие в войне российского лейтенанта Юрия Шалаева. Он третьего марта отправился воевать на Украину, а в начале апреля его взяли в плен. Все происходящее в Украине он снимал на телефон, позже записи попали в руки журналистов. По итогу получился 24-минутный фильм, в котором показывают жизнь 23-летнего солдата до войны и во время "специальной операции".

В интервью "Медузе" автор фильма Михаил Ткач отказался рассказывать, откуда ему достался телефон с видеофайлами Шалаева. "Любой уважающий журналист не станет раскрывать свои источники", - ответил он. Также он признался, что просматривать видео и фотографии было тяжелей, чем казалось. "Не очень приятно смотреть на видео, когда ты понимаешь, что это действительно оккупант. Человек, который приехал в нашу страну, ходил по ней, фотографировался на фоне разрушенных российской армией зданий. По-человечески смотреть было тяжело".

Первая часть фильма посвящена жизни 23-летнего Юрия Шалаева до войны. Это обычный молодой человек, который закончил Московское высшее командное училище, а затем отправился на службу в Чечню. Он снимал на свой телефон различные моменты из жизни: как они отмечают выпускной с сокурсниками, выпивают, общаются, поют песню "Офицеры", ходят на футбол, катаются на катере. Видимо, молодой человек воспитывает ребенка - в фильме он дарит девочке розовый велосипед.

Во второй части документальной работы показано, как российская армия находится в Украине. "Село Петровка, 19 марта, ждем роту десантников - 70-й полк", - говорит солдат. Судя по карте, село Петровка находится недалеко от города Полтава в Украине.