18.05.2022, 14:20
DELFI В УКРАИНЕ | Офицер ВСУ о перспективах прорыва российской блокады в Одессе: «Это будет нежданчик»
ФОТО: Ekspress Meedia | Roman Starapopov
Считается, что от одесского побережья были пущены ракеты «Нептун», уничтожившие флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер «Москва». О перспективах ведения боевых действий в районе Одессы корреспонденты Delfi и Eesti Päevaleht поговорили с офицером оперативного командования «Південь» ВСУ, полковником Владиславом Назаровым.
Одесса, как считалось в Москве, - один из главных столпов «русского мира» в Украине. На третий месяц войны российская армия не приблизилась к городу по суше и не смогла высадить десант с моря. Полковник Назаров комментирует действия российской армии на юге Украины и в Черном море со свойственной одесситам иронией.