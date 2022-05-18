DELFI В УКРАИНЕ | Офицер ВСУ о перспективах прорыва российской блокады в Одессе: «Это будет нежданчик»

Одесса, как считалось в Москве, - один из главных столпов «русского мира» в Украине. На третий месяц войны российская армия не приблизилась к городу по суше и не смогла высадить десант с моря. Полковник Назаров комментирует действия российской армии на юге Украины и в Черном море со свойственной одесситам иронией.