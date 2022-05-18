ФОТО | Таллинн выделит 400 000 евро на турнир WTA

Кылварт добавил, что теннисный турнир WTA, впервые проходящий в Таллинне, также имеет социально-экономическое значение для города. "Каждое подобное международное мероприятие собирает зрителей, туристов и телезрителей. В турнирах WTA количество зрителей исчисляется миллионами. Конечно мы надеемся, что этот турнир станет традицией, но, несмотря ни на что, значение этого турнира - огромное".

Анетт Контавейт (пятая ракетка мира) подтвердила, что, если не подведет здоровье, она будет соревноваться в Таллинне. "График очень плотный в конце года, но, к счастью, Таллиннский турнир — единственное соревнование WTA на той неделе. Мне нравится играть дома, и это большая честь", — сказала Контавейт. "Я определенно сделаю все возможное, мне очень нравится играть дома. Если мое здоровье позволит, я обязательно буду иргать".

"Вчера Кайя Канепи дала точно такой же ответ: если ее здоровье в порядке, она обязательно будет участвовать", — прокомментировал пресс-секретарь Эстонского теннисного союза Аллар Хинт . Хинт сообщил, что соглашение с WTA подписано на этот год, но оно может быть и продлено, если сотрудничество будет успешным.

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