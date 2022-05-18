ФОТО | Уехал на велосипеде и пропал. Полиция просит помощи в поисках 45-летнего мужчины

Вчера около 16:30 мужчина выехал из села Ридакюла на велосипеде синего цвета. Он был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, черные кроссовки Adidas и спортивные штаны серого или черного цвета со светлой полосой по бокам. На голове мужчины был белый шлем.

Мужчина слегка прихрамывает на левую ногу и может пользоваться для передвижения поездом.



Полиция просит всех, кто видел изображенного на фотографии человека после его исчезновения или знает его местонахождение, сообщить об этом по номеру 112.