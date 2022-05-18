Политолог назвал три причины, почему Каю Каллас так любят в Европе(1)
Политолог, председатель партии Eesti 200 Кристина Каллас прокомментировала RusDelfi возросшую популярность премьер-министра Эстонии Каи Каллас среди политиков Европы и США.
Британский журнал The New Statesman назвал премьер-министра Эстонии Каю Каллас - новой "железной леди" Европы. Как пишет издание, с начала войны Каллас стала своего рода "железной леди", установив стандарт, каким решительным и серьезным должен быть ответ на неспровоцированную путинскую агрессию. "В конце апреля она выступила с дипломатичной, но откровенной речью перед немецкими чиновниками в Берлине. За два месяца, с 1 марта по 2 мая, в международных СМИ ее упомянули 11 560 раз — огромная цифра для лидера страны с населением менее полутора миллионов человек", - пишет журнал.
"Премьер-министр Эстонии Кая Каллас — одна из самых проницательных и смелых мировых лидеров. Нам нужно, чтобы таких женщин, как она, у власти было больше”, — написала 29 апреля влиятельная украинская журналистка Ольга Токарюк. Историк Тимоти Гартон Эш недавно назвал Каллас, а также премьер-министров Испании и Нидерландов (обе эти страны намного больше Эстонии) тремя важнейшими лидерами, которые смогут работать с недавно переизбранным Эммануэлем Макроном над созданием нового, динамичного Евросоюза.
В подкасте RusDelfi политолог, лидер Eesti 200 Кристина Каллас назвала несколько причин, почему Кая Каллас так популярна в Европе прямо сейчас.
"Первое. Сейчас популярны все премьер-министры стран Балтии. Все пишут о премьерах Латвии, Литвы и тем более Польши. Мы граничащие с Россией страны, к нам сейчас особенно прислушиваются.
Второе. Эстония была готова к проблемам во внешней политике и безопасности. Мы не были готовы к ковиду, росту цен на энергоносители. К военному кризису мы были готовы, мы говорили об этом 15 лет. Мы постоянно подчеркивали, что Россия к этому движется. Тексты, с которыми выступает Кая Каллас, уже подготовлены давно.
Третье. Личные качества Каллас. У нее очень хороший английский. Много контактов в Европе со времен ее работы в Европейском парламенте. И, конечно же, она женщина. Если посмотреть на президентов Латвии и Эстонии, они выглядят одинаково, их сложно запомнить. Политика должны помнить. Если в каждом кадре одни пиджаки, то сложно кого-то выделить.
А тут выходит молодая и красивая женщина в желтом платье, говорит на хорошем английском языке умные вещи. Конечно, к ней будут прислушиваться. Подчеркну, она сама взяла эту позицию лидера, активно выступает, дает много интервью. Никто ей не предлагал становиться лидером", - считает председатель Eesti 200.
По словам Кристины Каллас, главный лидер в нынешней ситуации в Европе - Урсула фон дер Лейн, председатель Европейской комиссии. "Евросоюз крайне быстро договорился о первом пакете санкций. Сейчас идут переговоры о шестом раунде санкций, они все очень жесткое, по сравнению с 2008 и 2014 годами - тогда санкции были очень мягкими. Урсула ставит политические приоритеты для Европы, озвучивают позицию ЕС".
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