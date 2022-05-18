Политолог назвал три причины, почему Каю Каллас так любят в Европе

Британский журнал The New Statesman назвал премьер-министра Эстонии Каю Каллас - новой "железной леди" Европы. Как пишет издание, с начала войны Каллас стала своего рода "железной леди", установив стандарт, каким решительным и серьезным должен быть ответ на неспровоцированную путинскую агрессию. "В конце апреля она выступила с дипломатичной, но откровенной речью перед немецкими чиновниками в Берлине. За два месяца, с 1 марта по 2 мая, в международных СМИ ее упомянули 11 560 раз — огромная цифра для лидера страны с населением менее полутора миллионов человек", - пишет журнал.

"Премьер-министр Эстонии Кая Каллас — одна из самых проницательных и смелых мировых лидеров. Нам нужно, чтобы таких женщин, как она, у власти было больше”, — написала 29 апреля влиятельная украинская журналистка Ольга Токарюк. Историк Тимоти Гартон Эш недавно назвал Каллас, а также премьер-министров Испании и Нидерландов (обе эти страны намного больше Эстонии) тремя важнейшими лидерами, которые смогут работать с недавно переизбранным Эммануэлем Макроном над созданием нового, динамичного Евросоюза.

В подкасте RusDelfi политолог, лидер Eesti 200 Кристина Каллас назвала несколько причин, почему Кая Каллас так популярна в Европе прямо сейчас.

"Первое. Сейчас популярны все премьер-министры стран Балтии. Все пишут о премьерах Латвии, Литвы и тем более Польши. Мы граничащие с Россией страны, к нам сейчас особенно прислушиваются.

Второе. Эстония была готова к проблемам во внешней политике и безопасности. Мы не были готовы к ковиду, росту цен на энергоносители. К военному кризису мы были готовы, мы говорили об этом 15 лет. Мы постоянно подчеркивали, что Россия к этому движется. Тексты, с которыми выступает Кая Каллас, уже подготовлены давно.