КОЛОНКА RusDelfi: Нарвские школы: “больной зуб” нужно вырвать как можно быстрее(2)
Застарелую систему образования нужно менять, нарвские школы давно нуждаются в оптимизации
В Нарве родители активно протестуют против намеченной системы оптимизации школьной сети. Согласно плану, Солдинаская гимназия в ближайшие годы должна будет переехать в здание 6-й школы. Родители собирают подписи против, дети выстраиваются живой цепью с лозунгами вроде “дайте нам учиться в родных стенах” (разумеется, не без одобрения педагогов и руководства школы).
Не будем вдаваться в суть подобного предложения, поскольку известно, что самоуправлением была заказана экспертиза, по результатам которой именно такое решение показалось чиновникам самым оптимальным. Споры вокруг этого, в том числе сомнения в адекватности проведенной экспертизы, ведутся в основном в политическом поле, поэтому оставим этот вопрос в стороне.
Ясно одно: в условиях стабильного уменьшения количества учащихся детских садов и школ, которое, согласно прогнозам, будет продолжать тенденцию к уменьшению, оптимизация необходима. И - я выскажу резкое и непопулярное мнение (я не политик, могу себе это позволить) - заниматься оптимизацией должны профессионалы, привлекать в это возмущенных родителей, которые исходят зачастую из территориальных удобств и эмоций в стиле “наши родные стены”, едва ли будет полезным.
Эмоции обеспечены, Нарва загудит еще больше, местные ФБ-группы будут собирать сотни возмущенных комментариев, а политики, испугавшись, что их популярность упадет, снова затормозят процесс. Этот больной зуб нужно вырвать как можно скорее, тянуть уже явно некуда.
“У нас так не принято”
На фоне этих горячих дискуссий, забывается самое важное: а какова она, система образования Нарвы, по своей сути? Можем ли мы похвастаться тем, что наши гимназисты свободно владеют государственным языком? Можем ли мы поставить комфорт наших первоклашек на одну ступень с комфортом детей в соседней Швеции, к примеру? Пример Швеции приведен потому, что одна моя знакомая, переехав с девятилетним сыном в Стокгольм, наконец, вздохнула свободно: ребенок, который по утрам шел в школу с кислой миной, бежит сейчас в новую школу вприпрыжку! А мама после того, как он возвращается домой, может с ним поиграть и погулять, а не сидеть за прописью до полуночи.
Мой средний сын - первоклассник. Мой младший сын - выпускник детского сада. И оба они - ученики школы, которая находится в соседнем самоуправлении (младший приступит к учебе с сентября). Средний сын ездит в школу за 18 километров на школьном автобусе. Но зато дома он отдыхает, а не занимается весь вечер выполнением домашнего задания. И много еще бонусов, начиная с того, что в его классе всего 8 человек, а учителя - носители эстонского языка.
Когда-то я входила в инициативную группу по оптимизации системы образования в нарвских школах. У нас было светлое представление о Школе будущего, где перестанут задавать задания малышам, где большинство уроков будет проводиться в виде игры, а парты будут частично заменены на мягкие кресла/коврики/подвижные занятия. Мы обсуждали, что именно нужно сделать, чтобы застарелая система менялась. И решили спросить у студентов Нарвского колледжа Тартуского университета. Да-да, именно здесь, в Нарве, готовят молодые педагогические кадры. Которые потом… из Нарвы уезжают.
Почему? Да потому что приходят эти свежие головы в нарвские школы со смелыми идеями, а им говорят “остудите пыл, у нас так не принято”. Понятно, почему у нас десятилетиями ничего не меняется? А мы переживаем по поводу того, закроется ли очередное здание.
Важнее сделать акцент на системе образования
И еще. Образование нужно оптимизировать, начиная с самой верхушки. Начиная с ответственных за него чиновников.
Приведу один пример. В прошлом году летом, когда мой средний сын выпустился из детского сада, вечером нам позвонили по домофону с вопросом “Здесь живет (имя моего сына)?” - без “здравствуйте”, без того, чтобы представиться. Когда я подошла к домофону, женский голос сообщил мне, что учительница представляет одну из нарвских школ и ходит по квартирам, опрашивая родителей, пойдут ли они в эту школу в сентябре. Я ответила, что нет, и была крайне удивлена способом добычи информации. В тот же вечер написала письмо руководителю отдела культуры с просьбой прекратить подобную практику выяснения намерений родителей, поскольку звонить в дверь и разговаривать подобным образом считаю непрофессиональным, неэтичным и вообще странным.
Мне ответили, что это обычная практика и извинились, что доставили неудобства. Но походы по квартирам не прекратились, о чем я узнала от таких же родителей первоклашек.
Вывод? Решая бытовые вопросы, касающиеся рационального использования средств на содержание зданий, нельзя забывать более важные: обновление педагогического состава (в школах Нарвы средний возраст педагогов около 50 лет), переход от устаревших образовательных систем к более прогрессивным, создание среды для качественного обучения детей эстонскому языку и так далее.