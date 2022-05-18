КОЛОНКА RusDelfi: Нарвские школы: “больной зуб” нужно вырвать как можно быстрее

На фоне этих горячих дискуссий, забывается самое важное: а какова она, система образования Нарвы, по своей сути? Можем ли мы похвастаться тем, что наши гимназисты свободно владеют государственным языком? Можем ли мы поставить комфорт наших первоклашек на одну ступень с комфортом детей в соседней Швеции, к примеру? Пример Швеции приведен потому, что одна моя знакомая, переехав с девятилетним сыном в Стокгольм, наконец, вздохнула свободно: ребенок, который по утрам шел в школу с кислой миной, бежит сейчас в новую школу вприпрыжку! А мама после того, как он возвращается домой, может с ним поиграть и погулять, а не сидеть за прописью до полуночи.

Эмоции обеспечены, Нарва загудит еще больше, местные ФБ-группы будут собирать сотни возмущенных комментариев, а политики, испугавшись, что их популярность упадет, снова затормозят процесс. Этот больной зуб нужно вырвать как можно скорее, тянуть уже явно некуда.

Ясно одно: в условиях стабильного уменьшения количества учащихся детских садов и школ, которое, согласно прогнозам, будет продолжать тенденцию к уменьшению, оптимизация необходима. И - я выскажу резкое и непопулярное мнение (я не политик, могу себе это позволить) - заниматься оптимизацией должны профессионалы, привлекать в это возмущенных родителей, которые исходят зачастую из территориальных удобств и эмоций в стиле “наши родные стены”, едва ли будет полезным.

Не будем вдаваться в суть подобного предложения, поскольку известно, что самоуправлением была заказана экспертиза, по результатам которой именно такое решение показалось чиновникам самым оптимальным. Споры вокруг этого, в том числе сомнения в адекватности проведенной экспертизы, ведутся в основном в политическом поле, поэтому оставим этот вопрос в стороне.

В Нарве родители активно протестуют против намеченной системы оптимизации школьной сети. Согласно плану, Солдинаская гимназия в ближайшие годы должна будет переехать в здание 6-й школы. Родители собирают подписи против, дети выстраиваются живой цепью с лозунгами вроде “дайте нам учиться в родных стенах” (разумеется, не без одобрения педагогов и руководства школы).

Мой средний сын - первоклассник. Мой младший сын - выпускник детского сада. И оба они - ученики школы, которая находится в соседнем самоуправлении (младший приступит к учебе с сентября). Средний сын ездит в школу за 18 километров на школьном автобусе. Но зато дома он отдыхает, а не занимается весь вечер выполнением домашнего задания. И много еще бонусов, начиная с того, что в его классе всего 8 человек, а учителя - носители эстонского языка.

Когда-то я входила в инициативную группу по оптимизации системы образования в нарвских школах. У нас было светлое представление о Школе будущего, где перестанут задавать задания малышам, где большинство уроков будет проводиться в виде игры, а парты будут частично заменены на мягкие кресла/коврики/подвижные занятия. Мы обсуждали, что именно нужно сделать, чтобы застарелая система менялась. И решили спросить у студентов Нарвского колледжа Тартуского университета. Да-да, именно здесь, в Нарве, готовят молодые педагогические кадры. Которые потом… из Нарвы уезжают.

Почему? Да потому что приходят эти свежие головы в нарвские школы со смелыми идеями, а им говорят “остудите пыл, у нас так не принято”. Понятно, почему у нас десятилетиями ничего не меняется? А мы переживаем по поводу того, закроется ли очередное здание.

Важнее сделать акцент на системе образования

И еще. Образование нужно оптимизировать, начиная с самой верхушки. Начиная с ответственных за него чиновников.

Приведу один пример. В прошлом году летом, когда мой средний сын выпустился из детского сада, вечером нам позвонили по домофону с вопросом “Здесь живет (имя моего сына)?” - без “здравствуйте”, без того, чтобы представиться. Когда я подошла к домофону, женский голос сообщил мне, что учительница представляет одну из нарвских школ и ходит по квартирам, опрашивая родителей, пойдут ли они в эту школу в сентябре. Я ответила, что нет, и была крайне удивлена способом добычи информации. В тот же вечер написала письмо руководителю отдела культуры с просьбой прекратить подобную практику выяснения намерений родителей, поскольку звонить в дверь и разговаривать подобным образом считаю непрофессиональным, неэтичным и вообще странным.

Мне ответили, что это обычная практика и извинились, что доставили неудобства. Но походы по квартирам не прекратились, о чем я узнала от таких же родителей первоклашек.

Вывод? Решая бытовые вопросы, касающиеся рационального использования средств на содержание зданий, нельзя забывать более важные: обновление педагогического состава (в школах Нарвы средний возраст педагогов около 50 лет), переход от устаревших образовательных систем к более прогрессивным, создание среды для качественного обучения детей эстонскому языку и так далее.