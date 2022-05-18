ВИДЕО | футбольный трюк из НХЛ: подкинул шайбу (ногой!) – и добил сверху

Решающий матч «Питтсбурга» с «Рейнджерс» был полон крутых моментов. «Пингвинс» постоянно вырывались вперед, но команда из Нью-Йорка под конец собралась, перевела игру в овертайм, где Артемий Панарин забил победный гол и вывел свой клуб во второй раунд Кубка Стэнли, пишет Sports.ru.