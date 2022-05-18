18.05.2022, 08:28
ВИДЕО | футбольный трюк из НХЛ: подкинул шайбу (ногой!) – и добил сверху
ФОТО: Keystone Press Agency | Darryl Dyck
Решающий матч «Питтсбурга» с «Рейнджерс» был полон крутых моментов. «Пингвинс» постоянно вырывались вперед, но команда из Нью-Йорка под конец собралась, перевела игру в овертайм, где Артемий Панарин забил победный гол и вывел свой клуб во второй раунд Кубка Стэнли, пишет Sports.ru.
А вот эпизод, который заслуживает отдельного внимания: нападающий «Питтсбурга» Джек Генцел забил потрясающий гол! Его поистине можно называть футбольным. Форвард пнул шайбу ногой в воздух, после чего подправил клюшкой прямиков в ворота, опередив Шестеркина. Смотрелось очень зрелищно!
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