Хоккей
18.05.2022, 08:28

ВИДЕО | футбольный трюк из НХЛ: подкинул шайбу (ногой!) – и добил сверху

 
Pittsburgh Penguins
Pittsburgh Penguins
ФОТО: Keystone Press Agency | Darryl Dyck

Решающий матч «Питтсбурга» с «Рейнджерс» был полон крутых моментов. «Пингвинс» постоянно вырывались вперед, но команда из Нью-Йорка под конец собралась, перевела игру в овертайм, где Артемий Панарин забил победный гол и вывел свой клуб во второй раунд Кубка Стэнли, пишет Sports.ru.

А вот эпизод, который заслуживает отдельного внимания: нападающий «Питтсбурга» Джек Генцел забил потрясающий гол! Его поистине можно называть футбольным. Форвард пнул шайбу ногой в воздух, после чего подправил клюшкой прямиков в ворота, опередив Шестеркина. Смотрелось очень зрелищно!

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках или Twitter.


Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии