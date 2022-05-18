Капитан сборной Эстонии: мой фаворит - Финляндия

Вы находитесь сейчас в Финляндии? Уже успели посетить какую-нибудь игру на турнире?

Я сейчас не в Финляндии, да и нет в планах идти смотреть игры на стадионе, мне хватило хоккея за этот сезон. Некоторые игры смотрел по телевизору, ну и конечно же буду смотреть игры на стадии плей-офф.

Как в целом оцениваете уровень сборных, без России он сильно упал?

Я думаю, уровень в целом высокий, как было на прошлом ЧМ и на олимпиаде. Понятно, что есть сборные слабее уровнем, но и они способны навязать борьбу и показать хороший хоккей. Я не думаю, что отсутствие 1-2 сборных сильно влияет на общий уровень турнира.

Кто, по вашему мнению, главный фаворит турнира?

Для меня на данный момент главный фаворит - это Финляндия. По моему мнению, на протяжении 2-3 лет они показывают очень хороший хоккей. Серебряные призеры прошлого чемпионата мира и победители олимпийских игр, они одни из главных фаворитов - 100%. Плюс они еще и дома играют, а дома и стены помогают. Конечно, есть прошлый чемпионы мира - канадцы, крепкая сборная у Швеции, молодая команда - у США.





