Финансовая поддержка позволит школам кормить детей более качественными продуктами

Председатель комиссии Тармо Тамм пояснил, что экологически чистая сельскохозяйственная продукция – это источник наиболее полноценного питания для растущего организма. "К сожалению, цены на нее значительно выше, чем на предоставляемое повсеместно школьное питание, которое часто состоит из полуфабрикатов, продуктов из пшеничной муки и напитков с добавленным сахаром", – отметил Тамм. Он сказал, что до сих пор государство не поддерживало обеспечение учеников экологичными продуктами. Ситуацию могут изменить пособия на экологичные продукты, выплачиваемые из государственного бюджета.

"Цель пособия – предложить детям здоровую пищу, формировать полезные для здоровья привычки в питании, повысить потребление экологичных продуктов и спрос на них, а также содействовать продвижению экологичного производства", – сказал Тамм.

В случае экологичной продукции для школ речь идет об овощах, мясе, молоке и мучных изделиях. Меню должно быть полезным и разнообразным. В нем должны присутствовать говядина, свинина, курица и рыба.

В нынешнем году на проведение пилотного проекта по экологичному питанию в школах в государственном бюджете запланировано 800 000 евро. Для получения пособия необходимо уведомить о своей деятельности Департамент сельского хозяйства и продовольствия. Пособие выплачивается в случае, если каждый календарный месяц экологичные продукты составляют не менее 20 % компонентов при приготовлении пищи. Ставка пособия на одного дошкольника в месяц составляет 4,90 евро, на одного ученика общеобразовательной школы – 2,20 евро. Заявления необходимо подать в течение августа.