Футбол
17.05.2022, 21:37

Украинец стал самым молодым вратарем "Реала" за 20 лет, отразившим пенальти

 
La Liga 2021/22 - Atletico Madrid v Real Madrid
La Liga 2021/22 - Atletico Madrid v Real Madrid
ФОТО: MutsuKAWAMORI | AFLO

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин вышел в стартовом составе в матче с "Кадисом" в 37-м туре чемпионата Испании и стал одним из главных героев встречи.

Встреча закончилась со счетом 1:1, голкипер отбил пенальти на 61-й минуте в исполнении Альваро Негредо.

Таким образом, Лунин в возрасте 23 лет и 93 дней стал самым молодым вратарем мадридского клуба, отбившим пенальти в Ла Лиге, как минимум с сезона-2008/09 (с момента начала сбора статистики). После финального свистка Андрей Лунин был признан "игроком матча".

Историческое достижение было установлено легендарным Икером Касильясом: в январе 2002 года он отбил первый свой пенальти за "Реал" в 21 год и 253 дня.

Лунин перешел в королевский клуб в июне 2018 года из луганской "Зари".

"Реал" вышел в финал Лиги Чемпионов, где сыграет с английским "Ливерпулем". Встреча состоится 28 мая в Париже. Начало в 22:00 по эстонскому времени.




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