ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (83-й день) | Эвакуация из "Азовстали", переговоры Киева и Москвы остановлены
Подводим итоги 83-го дня военного вторжения России в Украину.
Начатая накануне эвакуация украинских военных с "Азовстали" сегодня продолжается. Reuters насчитало минимум семь выехавших с завода под российским конвоем автобусов с защитниками Мариуполя.
Вице-премьер Украины Ирина Верещук во вторник сказала, что гуманитарная операция на "Азовстали" вступила в новую фазу.
"Вчера были эвакуированы 52 тяжелораненых военнослужащих. После стабилизации состояния мы обменяем их на российских военнопленных", - написала она у себя в "Телеграме".
Представитель Кремля обвинил «недружественные» страны в том, что они ведут войну против России.
Переговоры между Москвой и Киевом приостановлены.
"Процесс переговоров между Украиной и РФ приостановлен. Однако он будет восстановлен, и, как мне кажется, модератором будет Зеленский", — заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он добавил, что Украина не собирается отдавать что-либо, "чтобы сохранить лицо Путина".
Украинские военные сообщают, что российская армия продолжает вести наступление на востоке страны, сосредоточив основные усилия в районе Донецка, однако за последние сутки украинским силам удалось отбить все атаки.
"Авиация противника нанесла удары по гражданской и военной инфраструктуре в Восточной операционной зоне и промышленным объектам в глубине территории Украины", - говорится в сводке Генштаба ВСУ Украины.
Финляндия отказалась от оплаты российского газа в рублях.
Латвия расторгнет соглашение с Россией о сотрудничестве в сфере культуры.
Швеция и Финляндия 18 мая подадут заявку на вступление в НАТО, заявила шведский премьер Магдалена Андерссон на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте.
Международный уголовный суд направил в Украину группу из 42 человек, которые примут участие в расследовании военных преступлений, подпадающих под юрисдикцию МУС" Об этом сообщил главный прокурор суда Карим Хан.
"Это крупнейшее развертывание сил нашего офиса на местах с начала его существования", - говорится в заявлении Хана.
Украинcкое зерно возвращается на мировой рынок по суше.
Несмотря на улучшение ситуации с экспортом украинского зерна сухопутным путем, крайне необходимо восстановить доступ к морю, который заблокировали российские военные, сказал заместитель министра экономики Украины Тарас Качка.