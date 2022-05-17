ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (83-й день) | Эвакуация из "Азовстали", переговоры Киева и Москвы остановлены

Начатая накануне эвакуация украинских военных с "Азовстали" сегодня продолжается. Reuters насчитало минимум семь выехавших с завода под российским конвоем автобусов с защитниками Мариуполя.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук во вторник сказала, что гуманитарная операция на "Азовстали" вступила в новую фазу.

"Вчера были эвакуированы 52 тяжелораненых военнослужащих. После стабилизации состояния мы обменяем их на российских военнопленных", - написала она у себя в "Телеграме".