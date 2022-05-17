17.05.2022, 22:22
Протесты в Нарве: закроют ли детские сады и школы как планируется?
ФОТО: Ekspress Meedia | Дмитрий Федоткин
Флешмоб детей Солдинаской гимназии против перехода в другую школу, передача мэру города подписей родителей против объединения школ и закрытия детских садов, агрессивные высказывания в фейсбуке против действий руководства города – все эти «против» случились 17 мая в Нарве.
Дело в том, что на 15:00 было назначено общественное слушание программы развития сферы образования в Нарве. С этой программой не все горожане согласны. Особенно недовольны те, кто лично заинтересован: водит детей в садики и школы, которые планируют объединить или закрыть. Всего в Нарве до 2025 года хотят закрыть три детских сада, объединить два сада и две школы.