Австрия отыгралась за 38 секунд до конца матча и сенсационно победила по буллитам Чехию

В начале встречи Странски открыл счёт в матче, однако после видеопросмотра судьи отменили гол. Тем не менее чехи всё же забросили в первом периоде. На 18-й минуте Роман Червенка открыл счёт в матче после передач Матея Блюмеля и Томаша Кундратека.

Чехи вели в счёте до 20-й минуты третьего периода, пока австрийцы не выпустили шестого полевого игрока вместо голкипера. Этот шаг помог команде отыграться: на 60-й минуте Брайан Леблер сравнял счёт в матче, ему ассистировали Доминик Хайнрих и Петер Шнайдер.

Овертайм завершился со счётом 0:0, а в серии буллитов сильнее оказались австрийцы.

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