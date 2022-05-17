Боксер умер во время боя, упав перед началом раунда

Официальной причиной смерти стал сердечный приступ. Как сообщает источник, болельщики задержали бригаду парамедиков на входе на стадион. Неизвестно, послужило ли это причиной гибели спортсмена, пишет Чемпионат .

Как сообщили представители мюнхенской полиции, им пришлось отправить сразу несколько патрулей на место проведения боя, чтобы обеспечить безопасную работу бригады скорой помощи. Ямак выступал на профессиональном ринге с 2017 года, проведя за это время восемь поединков, в которых он одержал восемь побед.