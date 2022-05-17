"Азовсталь": капитуляция или операция по спасению?
Русская служба BBC попыталась разобраться, что на самом происходило на заводе "Азовсталь".
За прошедшие сутки как минимум 264 украинских солдата вышли с мариупольского завода "Азовсталь", который оставался последним подконтрольным Украине районом города. Президент Украины назвал эту операцию "спасением военных", которые держали оборону почти два месяца, российские власти называют это капитуляцией, - пишет русская служба BBC NEWS.
Что происходит на заводе "Автосталь"?
Активные боевые действия на металлургическом заводе "Азовсталь" начались 18 марта 2022 года. В начале марта сам Мариуполь взяли в окружение российские войска. При этом "Азовсталь" остался под контролем Украины, так как на заводе укрылись украинские военные, в том числе из полка "Азов", которые обороняли завод.
Кремль называет полк "Азов" "неонацистким" формированием, одним из примеров того радикального антироссийского национализма или, в российской терминологии, "нацизме", от которого русскоязычных в Украине будто бы должна была спасти "спецоперация". Эксперты объясняют, что полк "Азов" - это уже давно не тот добровольческий батальон "Азов", костяк которого в 2014 году, действительно, составили радикальные националисты.
Кроме того, вместе с "Азовом" Мариуполь и "Азовсталь" обороняли и украинские морские пехотинцы, и пограничники.
Российские войска постоянно обстреливали "Азовсталь", пытаясь взять его штурмом, однако безуспешно: огромный металлургический комплекс обладает сложной системой глубоких подземных укрытий и коммуникаций и фактически превратился в форт, где укрывались не только военные, но и мирные жители.
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21 апреля президент России Владимир Путин "на камеры", в постановочной телевизионной беседе с министром обороны, отменил приказ о штурме "Азовстали" и поручил военным заблокировать территорию завода. Тем не менее, бомбежки и попытки штурма завода, по утверждениям украинской стороны, не прекращались.
Оставшиеся на "Азовстали" военные и мирные отказывались сдаваться и фактически оказались в блокаде: у них почти не было воды, еды, медикаментов и боеприпасов.
С помощью Красного Креста и ООН, украинским и российским властям удалось договориться об открытии гуманитарных коридоров для мирных жителей.
По данным ООН, с завода вывезли 500 гражданских. А военные остались, в том числе раненые. Так как на заводе нет стерильных повязок, медицинских инструментов и антибиотиков, как утверждает украинская сторона, многие из них были обречены на ампутацию поврежденных конечностей или смерть от сепсиса.
Как выходили с завода
Утром 16 мая в телеграм-канале командира одного из подразделений войск самопровозглашенной ДНР Александра Ходаковского появился пост: "Из "нашего" тоннеля вышли первые десять человек военных с белыми флагами", - написал он. Речь шла о военных с "Азовстали".
Через несколько часов российское минобороны заявило, что с заблокированными на "Азовстали" в Мариуполе представителями украинских военных достигнута договоренность о вывозе раненых, введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор, по которому раненых украинских солдат вывозят в больницу в Новоазовск на территории самопровозглашенной ДНР.
Поздно вечером 16 мая это подтвердили и украинские власти.
По данным замглавы минобороны Украины Анны Маляр, с завода вышли 264 человека: 53 тяжелораненых вывезены в Новоазовск, еще 211 человек через гуманитарный коридор доставлены в Еленовку. Эти населенные пункты находятся на территории, подконтрольной российским войскам.
На вторник, 17 мая, по данным минобороны России, "Азовсталь" покинули 265 военных, в том числе 51 тяжелораненый.
Как называют операцию в России и Украине
Риторика, которую используют официальные стороны двух стран, говоря о выходе военных из "Азовстали", существенно различается.
"Вчера началась сдача в плен боевиков националистического подразделения "Азов" и украинских военнослужащих, заблокированных на заводе "Азовсталь" в Мариуполе", - так охарактеризовал происходящее на заводе официальный представитель минобороны России Игорь Конашенков.
Российские СМИ и другие официальные лица также используют слова "капитуляция" и фразу, что украинские военные "сложили оружие".
Президент Украины Владимир Зеленский называет это "гуманитарной операцией по спасению жизней", а тех, кто вышел с "Азовстали" - героями.
"Благодаря действиям украинских военных - ВСУ, разведки, а также переговорной группы Международного комитета Красного Креста и ООН есть надежда, что удастся сохранить жизнь наших ребят. Хочу подчеркнуть: украинские герои нужны Украине живыми. Это наш принцип. Думаю, что эти слова поймет каждый адекватный человек", - сказал Зеленский в своем ежевечернем обращении к украинцам.
Что дальше будет с военными с "Азовстали"
Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук заявила, что местные власти работают над следующими этапами операции по эвакуации украинских солдат с металлургического завода "Азовсталь". Сколько военных там осталось, точно неизвестно, но ранее сообщалось что всего на заводе находится от 600 до 1000 человек. Еще раньше говорили и о двух тысячах.
Замминистра обороны Анна Маляр сегодня заявила, что другой формулы спасения военных, чем та, которая используется сейчас, нет.
"Военная деблокада, к сожалению, невозможна в этой ситуации. Это был единственный выход", - подчеркнула Маляр. Она также заявила, что украинским властям известно точное число оставшихся на заводе, но не назвала его.
Главным вопросом остается судьба тех, кто уже вышел и еще выйдет с завода.
Киев рассчитывает вернуть вышедших с "Азовстали" на подконтрольную ему территорию, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
А Ирина Верещук говорила о том, что надеется на обмен раненых украинских военных после их выздоровления на российских военнопленных.
Какие планы у Кремля - непонятно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с военнослужащими будут обращаться в соответствии с международными законами, однако он отказался отвечать на вопрос, будут ли считаться сдавшиеся с "Азовстали" военнопленными или военными преступниками, переадресовав этот вопрос военным.
Позже сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что "нацистские преступники", как в Думе назвали участников украинского полка "Азов", которые удерживали оборону на территории завода "Азовсталь", не должны подлежать обмену на пленных россиян. Он потребовал у депутатов подготовить соответствующее постановление.
Исполняющий обязанности главы думской фракции ЛДПР Леонид Слуцкий предложил сделать для украинских военных исключение из действующего в России моратория на смертную казнь.