"Азовсталь": капитуляция или операция по спасению?

За прошедшие сутки как минимум 264 украинских солдата вышли с мариупольского завода "Азовсталь", который оставался последним подконтрольным Украине районом города. Президент Украины назвал эту операцию "спасением военных", которые держали оборону почти два месяца, российские власти называют это капитуляцией, - пишет русская служба BBC NEWS.

Что происходит на заводе "Автосталь"?

Активные боевые действия на металлургическом заводе "Азовсталь" начались 18 марта 2022 года. В начале марта сам Мариуполь взяли в окружение российские войска. При этом "Азовсталь" остался под контролем Украины, так как на заводе укрылись украинские военные, в том числе из полка "Азов", которые обороняли завод.

Кремль называет полк "Азов" "неонацистким" формированием, одним из примеров того радикального антироссийского национализма или, в российской терминологии, "нацизме", от которого русскоязычных в Украине будто бы должна была спасти "спецоперация". Эксперты объясняют, что полк "Азов" - это уже давно не тот добровольческий батальон "Азов", костяк которого в 2014 году, действительно, составили радикальные националисты.

Кроме того, вместе с "Азовом" Мариуполь и "Азовсталь" обороняли и украинские морские пехотинцы, и пограничники.

Российские войска постоянно обстреливали "Азовсталь", пытаясь взять его штурмом, однако безуспешно: огромный металлургический комплекс обладает сложной системой глубоких подземных укрытий и коммуникаций и фактически превратился в форт, где укрывались не только военные, но и мирные жители.

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21 апреля президент России Владимир Путин "на камеры", в постановочной телевизионной беседе с министром обороны, отменил приказ о штурме "Азовстали" и поручил военным заблокировать территорию завода. Тем не менее, бомбежки и попытки штурма завода, по утверждениям украинской стороны, не прекращались.