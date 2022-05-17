Президент Карис американскому журналу: "Возврата к прежнему не будет, но игнорировать Россию полностью не выйдет"

Карис также предупредил НАТО, что российская угроза в Украине потребует "постоянного" ответа альянса в Восточной и Северной Европе. Однако президент заявил, что для Запада невозможно полностью изолировать Россию и что — даже если на это уйдут десятилетия — по-прежнему важно работать с Москвой.

В воскресенье, беседуя с Newsweek в кулуарах конференции Леннарта Мери в Таллинне, Карис сказал, что все страны ЕС и НАТО должны понять, что возврата к "обычному бизнесу" с Россией не может быть, независимо от исхода вторжения президентом Владимиром Путиным в Украину.

"Это война не только в Украине, это и наша война. И мы должны остановить ее", — сказала Карис Newsweek. "Самый важный урок, наверное, заключается в том, что мы не сможем продолжать отношения с Россией после войны так, как мы продолжали после аннексии Крыма, как будто ничего не случилось".

Но, по словам Кариса, некоторые дела придется продолжить. ЕС, НАТО и страны-партнеры вводят все более жесткие санкции против России в ответ на ее вторжение в Украину. Москва экономически изолирована больше, чем когда-либо, хотя у нее все еще есть ключевые торговые партнеры за пределами Запада, включая Китай и Индию.

" Эстоноземельцы знают, что значит быть оккупированными. И мы также знаем от наших родителей, бабушек и дедушек, что на самом деле означает война".

Карис признался, что удивлен тем, что эстонцы настолько сильно откликнулись на беды украинцев, на человеческом уровне.

"Немало эстонцев — как волонтеров, так и политиков — побывали в Украине и видели все эти ужасы и преступления против человечности. В каком-то смысле я тоже был удивлен, что эстонцы так активно помогают. Такое каждый день не увидишь".