После слов Захаровой о Каллас МИД вызвал посла РФ

Встретившийся с послом России вице-канцлер Рейн Таммсаар не счел нужным комментировать содержание заявления, но призвал российских представителей воздерживаться от недипломатических личных атак в адрес эстонских политиков, быть вежливыми, более внимательно изучать историю и немедленно прекратить агрессию против Украины.

Сегодня утром Мария Захарова сравнила действия Каи Каллас и Сийма Калласа. По ее словам, "такой наследственной карьеры ни у одного автократического султана нет". Также, по словам дипломата, Каллас наследник создателя якобы националистического движения "Кайтселит".