Новости России
17.05.2022, 17:14

После слов Захаровой о Каллас МИД вызвал посла РФ

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Pronkssõdur 9. mai
Pronkssõdur 9. mai
ФОТО: Ekspress Meedia | Priit Simson

Сегодня, 17 мая, министерство иностранных дел вызвало посла России для осуждения непрофессионального и грубого заявления в социальных сетях официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой, которая в своем заявлении лично атаковала премьер-министра Эстонии Каю Каллас.

Встретившийся с послом России вице-канцлер Рейн Таммсаар не счел нужным комментировать содержание заявления, но призвал российских представителей воздерживаться от недипломатических личных атак в адрес эстонских политиков, быть вежливыми, более внимательно изучать историю и немедленно прекратить агрессию против Украины.

Сегодня утром Мария Захарова сравнила действия Каи Каллас и Сийма Калласа. По ее словам, "такой наследственной карьеры ни у одного автократического султана нет". Также, по словам дипломата, Каллас наследник создателя якобы националистического движения "Кайтселит".

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