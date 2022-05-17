После слов Захаровой о Каллас МИД вызвал посла РФ(45)
Сегодня, 17 мая, министерство иностранных дел вызвало посла России для осуждения непрофессионального и грубого заявления в социальных сетях официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой, которая в своем заявлении лично атаковала премьер-министра Эстонии Каю Каллас.
Встретившийся с послом России вице-канцлер Рейн Таммсаар не счел нужным комментировать содержание заявления, но призвал российских представителей воздерживаться от недипломатических личных атак в адрес эстонских политиков, быть вежливыми, более внимательно изучать историю и немедленно прекратить агрессию против Украины.
Сегодня утром Мария Захарова сравнила действия Каи Каллас и Сийма Калласа. По ее словам, "такой наследственной карьеры ни у одного автократического султана нет". Также, по словам дипломата, Каллас наследник создателя якобы националистического движения "Кайтселит".