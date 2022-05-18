18.05.2022, 20:55
Посол США в Беларуси: Лукашенко укрыл российских солдат, устроивших резню в Украине, его страна - соучастник
ФОТО: Наталья Демидова | Наталья Демидова
Посол США в Беларуси Джули Фишер ответила на вопросы RusDelfi о роли своей страны в войне в Украине, легитимности Александра Лукашенко и о том, почему в Минске на 9 мая не использовались георгиевские ленточки
Как вы оцениваете роль Беларуси в так называемой “спецоперации”, развязанной Россией? Позиция Лукашенко довольно осторожная - он заявляет что Беларусь - не агрессор и в конфликте не участвует.
Проводя аналогию с Россией, важно понимать, как глубоко зависим стал Лукашенко от Кремля. Только благодаря такой поддержке Лукашенко все еще остается у власти на протяжении этих двух лет. И стремление отвлечь людей от существующих проблем – это общая для этих двух режимов черта.