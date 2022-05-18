За рубежом
18.05.2022, 20:55

Посол США в Беларуси: Лукашенко укрыл российских солдат, устроивших резню в Украине, его страна - соучастник

 
Джули Фишер
Джули Фишер
ФОТО: Наталья Демидова | Наталья Демидова

Посол США в Беларуси Джули Фишер ответила на вопросы RusDelfi о роли своей страны в войне в Украине, легитимности Александра Лукашенко и о том, почему в Минске на 9 мая не использовались георгиевские ленточки

Как вы оцениваете роль Беларуси в так называемой “спецоперации”, развязанной Россией? Позиция Лукашенко довольно осторожная - он заявляет что Беларусь - не агрессор и в конфликте не участвует.

Проводя аналогию с Россией, важно понимать, как глубоко зависим стал Лукашенко от Кремля. Только благодаря такой поддержке Лукашенко все еще остается у власти на протяжении этих двух лет. И стремление отвлечь людей от существующих проблем – это общая для этих двух режимов черта.

Давайте посмотрим на факты: Беларусь позволила российским ракетам обстреливать территорию Украины со своей территории, Беларусь позволила российским войскам вторгнуться в Украину со своей территории. Также Беларусь предоставила свою территорию для того, чтобы российская армия получала снабжение.

RusDelfi
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