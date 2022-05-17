Путин бессилен ответить идущим в НАТО финнам и шведам

Путин успокаивает

На заседании совета путинской "карманной НАТО" - Организации договора о коллективной безопасности - в Кремле президент России сказал, что у Москвы нет проблем с Финляндией и Швецией и что "непосредственной угрозы" их вхождение в альянс не создает. В своем фирменном уклончивом стиле он одновременно пообещал, что Россия будет "соответствующим образом" реагировать на расширение НАТО.

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Россия "не смирится" с членством двух северных стран в альянсе, но опять же - в зависимости от "последствий" их вступления. Понимать это нужно так: Москве нечего и нечем ответить на присоединение шведов и финнов к НАТО. Поэтому, дескать, будем ждать, когда американцы разместят свои войска где-нибудь под Лаппеенрантой.

Но американцы это делать не будут, пока их об этом не попросит Финляндия. А она не попросит, если Кремль не начнет концентрировать войска на границе с ней или грозить ядерным оружием. Пока что, судя по всему, единственным военным "ответом" на планы Хельсинки и Стокгольма стали стрельбы двух малых ракетных кораблей Балтийского флота в акватории Калининградской области.

Российское руководство пытается делать хорошую мину при плохой игре. После начала 24 февраля нового этапа войны против Украины ему приходится прибегать к этому все чаще. Но даже на фоне политических, военных и экономических провалов последних трех месяцев решение Финляндии и Швеции вступить в Североатлантический альянс - особенно болезненная пощечина Путину.

Венок для Маннергейма

С военной и политической точки зрения Швеция и Финляндия стали подходящими кандидатами на вступление уже давно. Их вооруженные силы полностью интероперабельны - то есть, готовы к стопроцентному взаимодействию с армиями союзников. Но оба государства десятилетиями предпочитали оставаться нейтральными, точнее, не присоединившимися к военным блокам. Причем общественность двух стран стабильно была в большинстве своем против вступления.