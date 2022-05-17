Права потребителя обновляются. Читайте, что изменилось!

Ужесточаются требования к онлайн-платформам

В дальнейшем веб-сайты электронной коммерции, объединяющие различных продавцов и поставщиков, т. е. торговые площадки в режиме онлайн, должны будут предоставлять потребителям больше предпродажной информации, чем сейчас. Торговыми точками, базирующимися в интернете, являются, например: osta.ee, astri.ee, booking.com, kaup24.ee и прочие сайты, предоставляющие свои посреднические услуги потребителю и дающие возможность заключать договоры с различными продавцами.

Сейчас потребитель зачастую, посещая торговые точки, размещенные в интернете, не знает, покупает ли он товар у профессионального продавца или приобретает его у такого же частного потребителя. У многих потребителей может сложиться впечатление, что если они приобретают товар в торговой точке, расположенной в интернете, то продавцом как раз и является данная платформа. В таком случае потребители могут ошибочно посчитать, что они покупают товар у профессионального продавца, однако, если что-то пойдет не так, лицо, ответственное за возникновение проблемы, не всегда можно легко найти.

Поэтому в будущем в точке онлайн-продажи потребителю должно быть четко и ясно сообщено, с кем именно он заключает договор, имеет ли он дело с профессиональным продавцом или с частным лицом. Это очень важная информация для потребителя, позволяющая ему сделать осознанную покупку. Сделки между двумя физическими лицами не подпадают под действие правил защиты прав потребителей, и нет возможности получить помощь органов защиты прав потребителей для разрешения спора. Если продавцом товара на онлайн-платформе является физическое лицо, в дальнейшем также необходимо указать, что юридическая сделка потребителя не распространяется на сделку купли-продажи. При совершении покупки у профессионального продавца права потребителя защищены, а возможностей разрешения споров, связанных с покупкой, больше.

Повышение прозрачности результатов поиска