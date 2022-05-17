Права потребителя обновляются. Читайте, что изменилось!
2022-й год привнес несколько важных изменений в права потребителей и обязанности торговцев. Помимо изменений, уже вступивших в силу в начале года, с 28 мая в отношении заключенных с потребителями договоров купли-продажи вступит в силу ряд новых положений Закона об обязательственном праве, которые расширят права потребителей. Обзор наиболее важных изменений даст руководитель отдела консультирования потребителей и предпринимателей Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Кристина Таммару.
Ужесточаются требования к онлайн-платформам
В дальнейшем веб-сайты электронной коммерции, объединяющие различных продавцов и поставщиков, т. е. торговые площадки в режиме онлайн, должны будут предоставлять потребителям больше предпродажной информации, чем сейчас. Торговыми точками, базирующимися в интернете, являются, например: osta.ee, astri.ee, booking.com, kaup24.ee и прочие сайты, предоставляющие свои посреднические услуги потребителю и дающие возможность заключать договоры с различными продавцами.
Сейчас потребитель зачастую, посещая торговые точки, размещенные в интернете, не знает, покупает ли он товар у профессионального продавца или приобретает его у такого же частного потребителя. У многих потребителей может сложиться впечатление, что если они приобретают товар в торговой точке, расположенной в интернете, то продавцом как раз и является данная платформа. В таком случае потребители могут ошибочно посчитать, что они покупают товар у профессионального продавца, однако, если что-то пойдет не так, лицо, ответственное за возникновение проблемы, не всегда можно легко найти.
Поэтому в будущем в точке онлайн-продажи потребителю должно быть четко и ясно сообщено, с кем именно он заключает договор, имеет ли он дело с профессиональным продавцом или с частным лицом. Это очень важная информация для потребителя, позволяющая ему сделать осознанную покупку. Сделки между двумя физическими лицами не подпадают под действие правил защиты прав потребителей, и нет возможности получить помощь органов защиты прав потребителей для разрешения спора. Если продавцом товара на онлайн-платформе является физическое лицо, в дальнейшем также необходимо указать, что юридическая сделка потребителя не распространяется на сделку купли-продажи. При совершении покупки у профессионального продавца права потребителя защищены, а возможностей разрешения споров, связанных с покупкой, больше.
Повышение прозрачности результатов поиска
Площадки онлайн-торговли объединяют ряд продавцов и поставщиков и позволяют потребителям искать интересующие товары или услуги. В дальнейшем закон обязывает операторов площадок интернет-торговли публиковать информацию о том, как формируется порядок предложений, отображаемых в поиске. Иными словами, первыми отображаются самые новые, самые дешевые или самые популярные продавцы и товары. Или первыми отображаются те продавцы, кто заплатил за приоритет в показе. Результаты поиска по платежам должны четко отличаться от результатов обычного поиска.
Права потребителя в случае товаров с дефектом станут более точными
Покупки не всегда идут по плану, например, у купленного товара могут обнаружиться недостатки или дефекты, в связи с чем, товар отказывается работать, не работает должным образом или вовсе выходит из строя. Если потребитель осуществлял покупку у профессионального продавца, а не у другого частного лица, то у потребителя, в случае неисправного товара, есть право предъявить претензию в течение двух лет. По закону потребитель имеет, в частности, право требовать ремонта или замены вещи, а в отдельных случаях возврата денег или снижения продажной цены.
Если продавец меняет товар на новый, то двухлетний срок предъявления претензии начинается для потребителя заново. Также, если продавец устраняет проблему, потребитель, в случае, если устраненный недостаток появится снова, может снова подать жалобу в течение нового периода в 2 года.
Если потребителю был продан дефектный товар, продавец должен нести расходы, связанные с ремонтом или заменой товара. В случае, если для ремонта или замены бракованного товара необходим его демонтаж, продавец несет расходы по демонтажу прежнего и установке нового или отремонтированного товара. Такая ситуация чаще всего возникает с некоторыми интерьерными или строительными материалами. Например, если несоответствие договору или дефект приобретенного паркета или напольной плитки выявляется только после установки изделия.
Продавец освобождается от обязанности по ремонту и замене вещи в случае, если недостаток возник вследствие действий потребителя.