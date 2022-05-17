Мнение
17.05.2022, 13:16

Владимир Свет: снежные зимы с нами надолго. Шесть уроков прошедшей зимы

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Владимир Свет, вице-мэр Таллинна
Собранный с улиц снег 29.03.2021
Собранный с улиц снег 29.03.2021
ФОТО: Ekspress Meedia | Andres Putting

Пословица гласит: готовь сани летом, а телегу зимой. Хотя зима уже давно позади, настало подходящее время подвести итоги и устремить свой взор в будущее, пишет вице-мэр Таллинна Владимир Свет (Центристская партия).

Прошедшая зима выдалась для Таллинна одной из самых трудных с момента восстановления независимости. С одной стороны, мы почти побили рекорд по количеству снега, вывезенного с улиц столицы. С другой стороны, очень интенсивные снегопады – когда за пару дней выпала месячная норма осадков – чередовались с длительными периодами оттепели. Температура колебалась около нуля градусов, и выпавший снег быстро превращался в опасный лед.

Обслуживать такие улицы крайне сложно: днем ​​все тает и гранитная крошка теряет смысл, а ночью все снова замерзает, вынуждая коммунальные службы начинать сначала. В связи с этим я хотел бы поблагодарить всех водителей снегоуборочной техники, дворников и других сотрудников, которые ежедневно заботились о том, чтобы сделать город как можно более проходимым и чистым от снега.

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