17.05.2022, 13:16
Владимир Свет: снежные зимы с нами надолго. Шесть уроков прошедшей зимы(4)
Прошедшая зима выдалась для Таллинна одной из самых трудных с момента восстановления независимости. С одной стороны, мы почти побили рекорд по количеству снега, вывезенного с улиц столицы. С другой стороны, очень интенсивные снегопады – когда за пару дней выпала месячная норма осадков – чередовались с длительными периодами оттепели. Температура колебалась около нуля градусов, и выпавший снег быстро превращался в опасный лед.