Владимир Свет: снежные зимы с нами надолго. Шесть уроков прошедшей зимы

Прошедшая зима выдалась для Таллинна одной из самых трудных с момента восстановления независимости. С одной стороны, мы почти побили рекорд по количеству снег а, вывезенного с улиц столицы. С другой стороны, очень интенсивные снегопад ы – когда за пару дней выпала месячная норма осадков – чередовались с длительными периодами оттепели. Температура колебалась около нуля градусов, и выпавший снег быстро превращался в опасный лед.

Обслуживать такие улицы крайне сложно: днем ​​все тает и гранитная крошка теряет смысл, а ночью все снова замерзает, вынуждая коммунальные службы начинать сначала. В связи с этим я хотел бы поблагодарить всех водителей снегоуборочной техники, дворников и других сотрудников, которые ежедневно заботились о том, чтобы сделать город как можно более проходимым и чистым от снега.