"Экспертиз не было": нарвитянин утверждает, что его ложно обвинили в педофилии

По его словам, его обвинили в том, что он начал развращать свою несовершеннолетнюю дочь еще в девятилетнем возрасте, когда та не понимала, что происходит – а именно, в то лето 2013 года, когда супруги развелись и жили порознь. Николай утверждает, что в то лето он виделся с девочкой только в присутствии матери, когда та приходила с детьми к нему гости.

Но внутри снова назревал разлад. «Она вечно сидела в телефоне и общалась там с кем-то. Я решил, что она себе кого-то нашла. Поэтому, когда она предложила развестись, я сказал: «Без проблем. Но я вложил в покупку и ремонт квартиры больше 95 тысяч евро – дай хотя бы немного, чтобы я мог купить себе жилье», – рассказывает Николай. По его словам, именно после этого разговора на него и обрушилось обвинение в сексуальном насилии в отношении приемной дочери – совершенно неожиданно, после долгих лет совместной жизни, в ходе которой ни жена, ни другие дети ничего подобного не замечали.

Однако желание вместе воспитывать детей через какое-то время помирило супругов, и они снова зарегистрировали брак. Супруга купила на свое имя большую квартиру, в которой семья и поселилась. Как утверждает Николай, квартира была куплена частично на деньги, которые он получил от продажи своего дома, также немало личных средств им было вложено в ее ремонт. И он, и жена работали, дети хорошо учились, был материальный достаток и уважение окружающих – на первый взгляд семья казалась вполне благополучной.

Николай (настоящее имя редакции известно) рассказал, что познакомился со второй женой еще в начале 2000-х: когда они решили пожениться, у обоих уже было по ребенку от первого брака. Николай удочерил полуторогодовалую дочку второй жены и относился к ней, как он утверждает, точно так же, как и к своим собственным детям – во втором браке их родилось трое. Но в 2013 году семья едва не распалась: Николай серьезно приревновал жену. Он признается, что дело дошло до рукоприкладства с его стороны, после чего супруги развелись и разъехались: Николай остался один, жена с детьми.

Не обвиняли Николая лишь в изнасиловании и прямом сексуальном контакте как таковом, но обвинений в различных развратных действиях, совершенных по отношению к падчерице не только в 2013 году, но и позже, было много.

«Обвинений было много, но из доказательств – только слова приемной дочери да заключение психолога, к которому, опять же, обратились только в 2020 году, то есть после того, как зашла речь о разводе. Мне все это было слушать противно: я относился к ней точно так же, как и к родным детям, и никакого такого «сексуального» интереса она у меня не вызывала», – говорит Николай. Но главное, утверждает он, в том, что никаких доказательств случившегося у суда не было: не было проведено никаких экспертиз – ни приемной дочери, ни его самого.

По его словам, девочку настроила мать, которая хотела побыстрее выселить Николая из квартиры. «Но ведь квартира и так была в собственности жены, зачем же ей было выдумывать про вас такие страшные вещи?» – спрашиваю я. Николай пожимает плечами. «Не знаю, ничего больше в голову не приходит», – отвечает он.

«До сих пор в шоке»

Не может ли он дать телефон бывшей жены, возможно, она согласится дать свой комментарий? Он соглашается, и мы звоним. Голос бывшей жены в трубке звучит устало и расстроенно: «А вы знаете, что процесс закрытый? Если хоть какая-то информация о нас просочится – я подам в суд и на него, и на вашу газету». Уверяю, что этого не случится, а позвонила только потому, что Николай утверждает – он невиновен, а суд ошибся. «Никаких комментариев не будет – и я, и дети до сих пор в шоке, в себя придти не можем», – отрезала женщина. Что ж, вполне естественная реакция.