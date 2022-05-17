КОЛОНКА RusDelfi: Зачем Латвия наступает на грабли «Бронзовой ночи»?

Идея сноса памятника понятна и не нова — Красная армия, освободив страны Балтии от нацизма, не предоставила им в дальнейшем никакой свободы, и немецкую оккупацию на длительный срок сменила советская. Так, монумент в Риге (да и в любой другой столице Восточной Европы) после повторного обретения независимости для одних жителей остался памятником солдатам-освободителям, для других — символом оккупации, в которой были и аресты, и депортации, и казни.