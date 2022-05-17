Мнение
17.05.2022, 12:41

КОЛОНКА RusDelfi: Зачем Латвия наступает на грабли «Бронзовой ночи»?

 
Несанкционированный митинг в Риге 13.05.2022
Несанкционированный митинг в Риге 13.05.2022
ФОТО: Scanpix | VALDA KALNINA

В соседней Латвии все громче звучат голоса сторонников сноса памятника советским солдатам в Пардаугаве. И кажется, решение уже принято. Но время выбрано максимально неудачно.

Идея сноса памятника понятна и не нова — Красная армия, освободив страны Балтии от нацизма, не предоставила им в дальнейшем никакой свободы, и немецкую оккупацию на длительный срок сменила советская. Так, монумент в Риге (да и в любой другой столице Восточной Европы) после повторного обретения независимости для одних жителей остался памятником солдатам-освободителям, для других — символом оккупации, в которой были и аресты, и депортации, и казни.

Со стороны казалось, что латвийское общество за тридцать последних лет научилось жить с этим тлеющим конфликтом. Например, в 2007 году латыши могли на полном основании посмеиваться над своими северными соседями: что ж вы, эстонцы, витрины бьете во время «Бронзовой ночи»? Но реальность оказалась намного суровее.

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