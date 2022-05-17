17.05.2022, 12:41
КОЛОНКА RusDelfi: Зачем Латвия наступает на грабли «Бронзовой ночи»?
ФОТО: Scanpix | VALDA KALNINA
В соседней Латвии все громче звучат голоса сторонников сноса памятника советским солдатам в Пардаугаве. И кажется, решение уже принято. Но время выбрано максимально неудачно.
Идея сноса памятника понятна и не нова — Красная армия, освободив страны Балтии от нацизма, не предоставила им в дальнейшем никакой свободы, и немецкую оккупацию на длительный срок сменила советская. Так, монумент в Риге (да и в любой другой столице Восточной Европы) после повторного обретения независимости для одних жителей остался памятником солдатам-освободителям, для других — символом оккупации, в которой были и аресты, и депортации, и казни.