Новости Ида-Вирумаа
17.05.2022, 12:25

На проспекте Кангеласте в Нарве подрались два пенсионера

 
Narva linn
Narva linn
ФОТО: Ekspress Meedia | Priit Simson

В Нарве на проспекте Кангеласте произошла потасовка между двумя пожилыми людьми.

Идаская префектура сообщила, что в понедельник полиция получила вызов на проспект Кангеласте в Нарве, где 75-летний мужчина причинил физические травмы 90-летней женщине.

Полиция отметила, что это была ссора между двумя людьми. Для выяснения деталей полиция начала уголовное производство.

Также полиция получила в понедельник сообщение о краже на улице Креэнхольми, где воры вошли в квартиру с помощью заранее украденных ключей и украли из квартиры украшения и планшет, причинив ущерб в 914,5 евро.

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