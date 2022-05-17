На проспекте Кангеласте в Нарве подрались два пенсионера

Идаская префектура сообщила, что в понедельник полиция получила вызов на проспект Кангеласте в Нарве, где 75-летний мужчина причинил физические травмы 90-летней женщине.

Полиция отметила, что это была ссора между двумя людьми. Для выяснения деталей полиция начала уголовное производство.

Также полиция получила в понедельник сообщение о краже на улице Креэнхольми, где воры вошли в квартиру с помощью заранее украденных ключей и украли из квартиры украшения и планшет, причинив ущерб в 914,5 евро.