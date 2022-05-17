17.05.2022, 12:25
На проспекте Кангеласте в Нарве подрались два пенсионера
ФОТО: Ekspress Meedia | Priit Simson
В Нарве на проспекте Кангеласте произошла потасовка между двумя пожилыми людьми.
Идаская префектура сообщила, что в понедельник полиция получила вызов на проспект Кангеласте в Нарве, где 75-летний мужчина причинил физические травмы 90-летней женщине.
Полиция отметила, что это была ссора между двумя людьми. Для выяснения деталей полиция начала уголовное производство.
Также полиция получила в понедельник сообщение о краже на улице Креэнхольми, где воры вошли в квартиру с помощью заранее украденных ключей и украли из квартиры украшения и планшет, причинив ущерб в 914,5 евро.