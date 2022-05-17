Как детский лагерь в Буче стал расстрельным подвалом. Репортаж Би-би-си

Разговорчивый 34-летний мужчина, изъездивший мир моряком торгового флота, Владимир почти каждый день звонил семье из Гостомеля, чтобы сообщить, что с ним все в порядке. Алена нервно ждала его кратких звонков: она знала, что ему нужно подняться на возвышенность, чтобы выйти на связь, а при сильном обстреле покинуть бомбоубежище было невозможно. Когда припасы стали заканчиваться, она вновь попыталась убедить брата уехать, но к тому времени дороги были заблокированы.

Владимир Бойченко жил в Гостомеле, в двух километрах от Бучи и недалеко от аэродрома, где высадились первые российские войска. Его сестра Алена Микитюк бежала на запад страны, не дожидаясь, пока боевые действия достигнут города, и умоляла Владимира присоединиться к ней. Он был гражданским лицом, не имел отношения к армии, но хотел остаться и помогать украинской армии. Владимир целыми днями обшаривал Гостомель в поисках еды и воды, чтобы принести ее соседям, в том числе детям, запертым в подвалах из-за постоянных артиллерийских обстрелов и ударов российской авиации.

История с убийствами в летнем лагере леденит душу. Но не меньше пугает и такая деталь: в Бучанском районе за почти месяц российской оккупации погибли более тысячи мирных жителей, но большинство из них - не от осколков или артиллерийских обстрелов. Российские солдаты расстреляли более 650 человек, говорит местный высокопоставленный полицейский.

В паре шагов - остатки военного пайка российской армии: открытая банка рисовой каши с говядиной и пустая пачка сухариков. Граффити на стене напоминает о том, что здесь был детский лагерь. Но когда в начале марта российские войска вошли в Бучу, недалеко от столицы, лагерь "Лучистый" стал местом казней.

Справа от входа - камни, покрытые потемневшей кровью. Среди них лежит синяя шерстяная шапка с пулевым отверстием, ободок которого пропитан кровью. В стене я насчитала не меньше дюжины пулевых отверстий.

Поначалу в темноте легко пропустить место убийства. Но в холодном сыром подвале на опушке леса, который до войны привлекал в Бучу отдыхающих, пятерых украинцев поставили на колени и убили выстрелами в голову.

В последний раз Алена говорила с ним 8 марта. В тот день Владимир сказал сестре, чтобы она не беспокоилась о нем. "Он сказал: "Я очень тебя люблю", и это было так больно слышать, - всхлипывает Алена, не в силах остановить слезы. - У него в голосе был слышен страх".

Через четыре дня Владимира видели неподалеку от лагеря "Променистий" (по-русски "Лучистый"). А потом он исчез.

В марте вокруг Киева шли напряженные бои, небольшой город Буча оказался в их эпицентре. В начале апреля российские войска покинули город, оставив за собой потрясшие мир следы: лежащие на улицах тела расстрелянных жителей.

Россия упорно утверждает, что убийства были инсценированы, но это настолько же извращенная, насколько и заведомая ложь. Украинские следователи готовятся привлечь виновных к ответственности и собирают доказательства преступлений на территории, снова попавшей под их контроль.

"Приняли решение работать максимально быстро … чтобы все фиксировать. Потому что мы не понимаем, что у Путина завтра будет в голове … захочет ли он закидать ракетами и уничтожить доказательную базу", - говорит начальник Киевской областной полиции Андрей Небытов.

Эти доказательства включают в себя поле, заполненное гражданскими автомобилями с многочисленными пулевыми отверстиями, которые теперь свезли на окраину Бучи. Это автомобили, в которых жители города пытались бежать. В одном из окон до сих пор висит кусок белой ткани - знак того, что в машине мирные жители. Подходишь ближе, и ощущаешь тошнотворный запах смерти.

Когда 4 апреля в подвале второго корпуса лагеря "Лучистый" обнаружили останки, среди них оказалось и тело Владимира Бойченко. До этого Алена неделями обзванивала больницы и морги. В тот день ей прислали фотографию для опознания. Она знала, что это ее брат еще до того, как она загрузилась.