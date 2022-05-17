Количество пациентов с коронавирусом в больницах снизилось. Умерли пять человек

По словам заведующей отделением инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханны Сепп, на минувшей неделе анализ сдавали в основном люди, входящие в группу риска, на основании направления семейного врача. Были проанализированы 11 968 тестов, 1126 из которых оказались положительными. «Среди лиц старше 60 лет заболеваемость снизилась примерно на 27%. Снижение частично обусловлено снижением общей заболеваемости и изменением стратегии тестирования», — пояснила Сепп и добавила, что коэффициент заражения R снизился до 0,75. Согласно матрице рисков, учитывающей госпитализацию, уровень риска распространения коронавируса является средним.

Показатель госпитализации за последние семь дней снизился с 6,7 до 3,3. По состоянию на утро понедельника в больницах находились 124 пациента с COVID-19, из которых 37 были госпитализированы ввиду симптоматической инфекции COVID-19. В течение недели скончались пять человек в возрасте 65-90 лет, все они были вакцинировали и имели тяжелые сопутствующие заболевания. Число госпитализированных на этой неделе должно снизиться до 100 пациентов.

За неделю были введены 1777 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 410 случаях. Дополнительную или бустерную дозу всего получили 456 419 человек. Среди всего населения Эстонии двумя дозами вакцины привиты 63,6%.

Содержание вируса SARS-CoV-2 в сточных водах по-прежнему преимущественно сохраняется на умеренном желтом уровне. Наивысший уровень наблюдается в Пярну, Таллинне и Вильянди. На зеленом уровне находятся Абья-Палуоя, Сууре-Яани и Кохтла-Ярве.

С мая Департамент здоровья больше не публикует ежедневную статистику по COVID-19. Карта распространения коронавируса на сайте Департамента здоровья обновляется один раз в неделю, по вторникам, и одновременно обновляются исходные данные.











