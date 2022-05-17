СХЕМА | В движении автобусов в Пирита произойдут изменения
«Майский забег LHV, проходящий в Пирита в субботу, 21 мая с 11.30 до 14.30, изменит маршруты и остановки автобусов, и автобусы будут ходить по свободному графику. Временно будет изменено местонахождение остановок маршрутов № 1A, 5, 8, 34A и 38 на Пирита теэ по направлению от центра города. Также будет закрыт участок Козе теэ между Пирита теэ и Румму теэ и изменены маршруты автобусов № 5 и 6 в обоих направлениях», — заявил старейшина района Пирита Тынис Лийнат. «В связи с изменениями в организации движения следует запастись временем, чтобы добраться до пункта назначения. Организаторы Майского забега извиняются за доставленные неудобства», — добавил старейшина района.
Автобус № 5
Путь движения:
По направлению к Метсакооли теэ: Пирита теэ, Румму теэ, Козе теэ, отменено движение на участке Козе теэ между Пирита теэ и Румму теэ
По направлению к Мяннику: Козе теэ, Румму теэ, Пирита теэ, отменено движение на участке Козе теэ между Румму теэ и Пирита теэ
Остановки:
По направлению к Метсакооли теэ: отменены остановки Сааре, Тамме, Урва и Сарапуу, дополнительно будут добавлены остановки Лиллепи и Руммукыртси и временная остановка на Румму теэ (в районе перекрестка с Козе теэ)
По направлению к Мяннику: отменены остановки Сарапуу, Урва, Тамме, Сааре и Лиллепи парк, дополнительно будет добавлена временная остановка на Румму теэ (в районе перекрестка с Козе теэ)
Автобус № 6
Путь движения:
По направлению к пансионату Меривялья: Козе теэ, Румму теэ, Пирита теэ, отменено движение на участке Козе теэ между Румму теэ и Пирита теэ, а также на участке Пирита теэ между Козе теэ и Румму теэ
По направлению к Метсакооли теэ: Пирита теэ, Румму теэ, отменено движение на участке Пирита теэ между Румму теэ и Козе теэ, а также на участке Козе теэ между Пирита теэ и Румму теэ
Остановки
По направлению к пансионату Меривялья: отменены остановки Сарапуу, Урва, Тамме, Сааре, Лиллепи и Руммукыртси, дополнительно будет добавлена временная остановка на Румму теэ (в районе перекрестка с Козе теэ)
По направлению к Метсакооли теэ: отменены остановки Сааре, Тамме, Урва и Сарапуу, дополнительно будет добавлена временная остановка на Румму теэ в районе перекрестка с Козе теэ
Расположенные на Пирита теэ остановки автобусов № 1A, 5, 8, 34A и 38 по направлению от центра города будут перенесены на правую сторону противоположной полосы движения. Во время соревнований автобусы № 1A, 5, 6, 8, 34A и 38 будут ходить по свободному графику.