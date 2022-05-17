СХЕМА | В движении автобусов в Пирита произойдут изменения

«Майский забег LHV, проходящий в Пирита в субботу, 21 мая с 11.30 до 14.30, изменит маршруты и остановки автобусов, и автобусы будут ходить по свободному графику. Временно будет изменено местонахождение остановок маршрутов № 1A, 5, 8, 34A и 38 на Пирита теэ по направлению от центра города. Также будет закрыт участок Козе теэ между Пирита теэ и Румму теэ и изменены маршруты автобусов № 5 и 6 в обоих направлениях», — заявил старейшина района Пирита Тынис Лийнат. «В связи с изменениями в организации движения следует запастись временем, чтобы добраться до пункта назначения. Организаторы Майского забега извиняются за доставленные неудобства», — добавил старейшина района.