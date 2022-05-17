Новости Эстонии
17.05.2022, 11:20

СХЕМА | В движении автобусов в Пирита произойдут изменения

 
Buss
Buss
ФОТО: Pirita LOV | Pirita LOV

В субботу, 21 мая, в Пирита пройдет Майский забег LHV, который повлечет за собой изменения в движении автобусов.

«Майский забег LHV, проходящий в Пирита в субботу, 21 мая с 11.30 до 14.30, изменит маршруты и остановки автобусов, и автобусы будут ходить по свободному графику. Временно будет изменено местонахождение остановок маршрутов № 1A, 5, 8, 34A и 38 на Пирита теэ по направлению от центра города. Также будет закрыт участок Козе теэ между Пирита теэ и Румму теэ и изменены маршруты автобусов № 5 и 6 в обоих направлениях», — заявил старейшина района Пирита Тынис Лийнат. «В связи с изменениями в организации движения следует запастись временем, чтобы добраться до пункта назначения. Организаторы Майского забега извиняются за доставленные неудобства», — добавил старейшина района.

Skeem

Автобус № 5

Путь движения:

  • По направлению к Метсакооли теэ: Пирита теэ, Румму теэ, Козе теэ, отменено движение на участке Козе теэ между Пирита теэ и Румму теэ

  • По направлению к Мяннику: Козе теэ, Румму теэ, Пирита теэ, отменено движение на участке Козе теэ между Румму теэ и Пирита теэ

Остановки:

  • По направлению к Метсакооли теэ: отменены остановки Сааре, Тамме, Урва и Сарапуу, дополнительно будут добавлены остановки Лиллепи и Руммукыртси и временная остановка на Румму теэ (в районе перекрестка с Козе теэ)

  • По направлению к Мяннику: отменены остановки Сарапуу, Урва, Тамме, Сааре и Лиллепи парк, дополнительно будет добавлена временная остановка на Румму теэ (в районе перекрестка с Козе теэ)

Автобус № 6

Путь движения:

  • По направлению к пансионату Меривялья: Козе теэ, Румму теэ, Пирита теэ, отменено движение на участке Козе теэ между Румму теэ и Пирита теэ, а также на участке Пирита теэ между Козе теэ и Румму теэ

  • По направлению к Метсакооли теэ: Пирита теэ, Румму теэ, отменено движение на участке Пирита теэ между Румму теэ и Козе теэ, а также на участке Козе теэ между Пирита теэ и Румму теэ

Остановки

  • По направлению к пансионату Меривялья: отменены остановки Сарапуу, Урва, Тамме, Сааре, Лиллепи и Руммукыртси, дополнительно будет добавлена временная остановка на Румму теэ (в районе перекрестка с Козе теэ)

  • По направлению к Метсакооли теэ: отменены остановки Сааре, Тамме, Урва и Сарапуу, дополнительно будет добавлена временная остановка на Румму теэ в районе перекрестка с Козе теэ

Расположенные на Пирита теэ остановки автобусов № 1A, 5, 8, 34A и 38 по направлению от центра города будут перенесены на правую сторону противоположной полосы движения. Во время соревнований автобусы № 1A, 5, 6, 8, 34A и 38 будут ходить по свободному графику.

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