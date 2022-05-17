Протекающие трубы все чаще причиняют ущерб в домах

По данным Союза страховых обществ Эстонии, в прошлом году средняя сумма ущерба, вызванного протечкой трубы, составила 1740 евро. В 30 домах сумма ущерба, однако, превысила 20 тысяч евро.

Новые трубы обычно протекают из-за ошибок при монтаже или производстве. Распространенные причины — неправильный выбор или неправильное соединение труб, а также недостаточное крепление или изоляция трубопровода. Риск протечки высок у труб с истекшим сроком службы.

Как предотвратить протечку трубы?

В случае позднего обнаружения протечки трубы повреждения могут быть весьма значительными. Их можно предотвратить благодаря обслуживанию и периодическому осмотру трубопровода. Если трубы не видны, обнаруживать протечки на ранней стадии помогут детекторы утечки воды.

Каждый человек может сам заботиться о состоянии трубопровода. Изменение качества воды, шум или вибрация в трубопроводе, трещины или пятна ржавчины на трубе указывают на то, что с трубопроводом не все в порядке. Засором также стоит заняться прежде, чем вода начнет хлестать из нежелательного места. Зимой нельзя оставлять открытыми окна в подвале, потому что холодный воздух и влажность могут повредить трубы. Также следует не допускать влажности летом.

На коррозию может указывать бурый или черный цвет воды, а на неблагоприятную микробиологическую ситуацию — неприятный вкус или запах. Под воздействием ржавчины на трубах могут появиться красновато-коричневые или синеватые пятна. На проблемы трубопровода также могут указывать снижение давления в системе, резкое изменение пропускной способности, вибрация и шум в трубах.

Что влияет на срок службы трубопровода?

Срок эксплуатации трубопровода может резко сократиться, если на него воздействуют неблагоприятные обстоятельства. Часто разрушение труб обусловлено изменениями давления, ошибками при строительстве, усталостным разрушением и пагубным воздействием внешней среды, например постоянной влажностью или замерзанием. Основной причиной протечек металлических труб является коррозия, то есть ржавление.