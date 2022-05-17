Протекающие трубы все чаще причиняют ущерб в домах
Количество протечек труб за последние пять лет возросло в два раза. Зачастую вода портит имущество как у самого человека, так и у соседей. Если вместе с жилищным страхованием не было оформлено страхование ответственности, причиненный соседям ущерб придется возмещать самостоятельно.
По данным Союза страховых обществ Эстонии, в прошлом году средняя сумма ущерба, вызванного протечкой трубы, составила 1740 евро. В 30 домах сумма ущерба, однако, превысила 20 тысяч евро.
Новые трубы обычно протекают из-за ошибок при монтаже или производстве. Распространенные причины — неправильный выбор или неправильное соединение труб, а также недостаточное крепление или изоляция трубопровода. Риск протечки высок у труб с истекшим сроком службы.
Как предотвратить протечку трубы?
В случае позднего обнаружения протечки трубы повреждения могут быть весьма значительными. Их можно предотвратить благодаря обслуживанию и периодическому осмотру трубопровода. Если трубы не видны, обнаруживать протечки на ранней стадии помогут детекторы утечки воды.
Каждый человек может сам заботиться о состоянии трубопровода. Изменение качества воды, шум или вибрация в трубопроводе, трещины или пятна ржавчины на трубе указывают на то, что с трубопроводом не все в порядке. Засором также стоит заняться прежде, чем вода начнет хлестать из нежелательного места. Зимой нельзя оставлять открытыми окна в подвале, потому что холодный воздух и влажность могут повредить трубы. Также следует не допускать влажности летом.
На коррозию может указывать бурый или черный цвет воды, а на неблагоприятную микробиологическую ситуацию — неприятный вкус или запах. Под воздействием ржавчины на трубах могут появиться красновато-коричневые или синеватые пятна. На проблемы трубопровода также могут указывать снижение давления в системе, резкое изменение пропускной способности, вибрация и шум в трубах.
Что влияет на срок службы трубопровода?
Срок эксплуатации трубопровода может резко сократиться, если на него воздействуют неблагоприятные обстоятельства. Часто разрушение труб обусловлено изменениями давления, ошибками при строительстве, усталостным разрушением и пагубным воздействием внешней среды, например постоянной влажностью или замерзанием. Основной причиной протечек металлических труб является коррозия, то есть ржавление.
Ни один трубопровод не вечен. Срок службы трубы зависит от ее материала, соединений, возраста, сечения, а также от качества производства, установки и ремонта. В зависимости от материала стандартный срок службы труб составляет 20–50 лет. При капитальном ремонте здания в возрасте от 20 лет рекомендуется также обновить весь трубопровод.
Чтобы продлить срок службы труб, следует избегать излишней влажности в зданиях, обеспечить трубам опору, утепление и доступ к ним, чтобы была возможность проводить регулярный контроль. При работах с трубами необходимо требовать соблюдения стандартов и компетентности, а также осуществлять строительный надзор.
Согласно статистике Союза страховых обществ Эстонии, сумма страховых возмещений, выплаченных в прошлом году для восстановления жилья, составила 33 миллиона евро. Количество произошедших страховых случаев, связанных с жильем, составило в общей сложности 18 тысяч; половина из них была обусловлена протечками труб, сумма общего ущерба от которых составила 15 миллионов евро.
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