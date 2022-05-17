Департамент социального страхования будет возмещать украинским беженцам арендную плату

Согласно условиям договора, компенсацию можно будет выплатить и тем беженцам из Украины, которые после 24 февраля начали на постоянной основе жить в каком-либо эстонском городе или волости.

Максимальный размер компенсации составляет до шести ставок прожиточного минимума в размере 150 евро на семью, что на данный момент составляет 900 евро. Однако когда прожиточный минимум будет повышен до 200 евро, то и компенсация вырастет до 1200 евро.

Расходы компенсируются один раз. Договор также позволяет компенсировать расходы на переводчика.

Каждое самоуправление самостоятельно решает, когда начать прием ходатайств о получении компенсации. Информацию об этом нужно искать на информационных каналах местных самоуправлений.

Военный беженцы из Украины сейчас проживают почти в каждом самоуправлении Эстонии. Для компенсации их арендной платы в законопроекте дополнительного бюджета выделено свыше 17 млн евро.