Первая победа сборной Латвии на чемпионате мира: повержены норвежцы

Сборная Латвии после двух туров занимала последнее место в группе В. На старте она проиграла команде США (1:4), на следующий день - команде Финляндии (1:2). В первой игре шайбу забросил Джериньш, во второй - Балцерс. У Норвегии было 2 очка. После разгрома от Финляндии (0:5) затем норвежцы добились победы над Великобританией - 4:3. По ходу второго матча скандинавы вели 3:0, но в середине третьего периода в течение четырех минут трижды пропустили и позволили сопернику перевести игру в овертайм. Норвегия добилась победы лишь в серии буллитов (2:1).

На протяжении большей части матча инициативой владела сборная Латвии. Она хорошо комбинировала, регулярно создавала остроту у чужих ворот. У одного Аболса было 2-3 прекрасных возможности забить. Свой шанс капитан использовал на 15-й минуте, замкнув дальнюю штангу после отличного прострела Кениньша. Впрочем, лидировала Латвия меньше трех минут - норвежцы ответили двухходовкой, которую завершил Россели-Ульсен метким броском в угол ворот.

Скандинавов в этой встрече подвела дисциплина. Если в первой 20-минутке они трижды играли "4 на 5", то на 27-й минуте в одном эпизоде заработали сразу два удаления: Треттенес получил малый штраф, Хофф - 5+20 минут.

Сначала подопечные Харийса Витолиньша быстро реализовали "5 на 3" (Елисеев со средней дистанции поразил верхний угол ворот) - 2:1. А в равных составах Латвия Роберт Букартс из левого круга вбрасывания кистевым броском поразил ближнюю "девятку" - 3:1. Стоит отметить, что Аболс, Елисеев и Роберт Букартс забросили свои первые шайбы на ЧМ-2022.