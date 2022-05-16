Первая победа сборной Латвии на чемпионате мира: повержены норвежцы
На чемпионате мира по хоккею сборная Латвии в третьем туре сыграла против сборной Норвегии. Латвия одержала победу со счетом 3:2. Для нее это первая победа на нынешнем турнире.
Сборная Латвии после двух туров занимала последнее место в группе В. На старте она проиграла команде США (1:4), на следующий день - команде Финляндии (1:2). В первой игре шайбу забросил Джериньш, во второй - Балцерс. У Норвегии было 2 очка. После разгрома от Финляндии (0:5) затем норвежцы добились победы над Великобританией - 4:3. По ходу второго матча скандинавы вели 3:0, но в середине третьего периода в течение четырех минут трижды пропустили и позволили сопернику перевести игру в овертайм. Норвегия добилась победы лишь в серии буллитов (2:1).
На протяжении большей части матча инициативой владела сборная Латвии. Она хорошо комбинировала, регулярно создавала остроту у чужих ворот. У одного Аболса было 2-3 прекрасных возможности забить. Свой шанс капитан использовал на 15-й минуте, замкнув дальнюю штангу после отличного прострела Кениньша. Впрочем, лидировала Латвия меньше трех минут - норвежцы ответили двухходовкой, которую завершил Россели-Ульсен метким броском в угол ворот.
Скандинавов в этой встрече подвела дисциплина. Если в первой 20-минутке они трижды играли "4 на 5", то на 27-й минуте в одном эпизоде заработали сразу два удаления: Треттенес получил малый штраф, Хофф - 5+20 минут.
Сначала подопечные Харийса Витолиньша быстро реализовали "5 на 3" (Елисеев со средней дистанции поразил верхний угол ворот) - 2:1. А в равных составах Латвия Роберт Букартс из левого круга вбрасывания кистевым броском поразил ближнюю "девятку" - 3:1. Стоит отметить, что Аболс, Елисеев и Роберт Букартс забросили свои первые шайбы на ЧМ-2022.
Интрига возродилась после того, как на 47-й минуте соперник результативно использовал отложенный штраф и сократил отставание до 2:3. Норвегия заметно активизировалась, перешла в наступление и нагрузка на оборону сборной Латвии возросла. Ближе к концу матча у ворот Мерзликина временами становилось тревожно: голкипер не дрогнул и был надежен. Норвежцы наседали, однако действовали прямолинейно. Пару раз они пытались просто затолкать шайбу за линию ворот, но не преуспели.
Сборная Латвии после двух поражений одержала первую победу на нынешнем чемпионате мира. С 3 очками она ушла с последнего места в группе В, тогда как у Норвегии осталось 2 очка. Попутно Латвия взяла реванш у Норвегии за поражение в Риге на ЧМ-2021 (3:4 бул).
Также у Латвии прервались сразу две серии поражений - из шести матчей (на чемпионатах мира) и из десяти матчей (чемпионаты мира + Олимпиада). На мировых первенствах Латвия не побеждала почти год (с 24 мая 2021-го после 3:0 над Италией), а в официальных турнирах - с августа прошлого года (после 2:1 над Францией в квалификации к Олимпиаде-2022).
Следующий матч сборная Латвии проведет 19 мая против сборной Чехии (начало - 20.20).