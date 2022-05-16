ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (82-й день) | ВСУ сообщают о выходе на границу с Россией. Эрдоган против вступления Швеции и Финляндии в НАТО

В МИД РФ заявили, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО "станет ошибкой с далекоидущими последствиями", и "ни у кого не должно быть иллюзий, что Россия просто смирится". При этом реакция Москвы "будет зависеть от конкретных шагов Стокгольма и Хельсинки".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не поддержит вступление Швеции и Финляндии в НАТО. По мнению Эрдогана, ни одна из этих стран не имеет «четкой позиции по отношению к терроризму».

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас не видит смысла в разговорах с Путиным, если Запад действительно хочет донести до президента РФ, что он изолирован.

"Мне кажется, что если кто-то постоянно звонит ему – до него не доходит наш месседж о том, что он изолирован. Так что если мы хотим донести это послание, не стоит звонить ему, в этом нет смысла. Он чувствует себя в центре внимания, потому что все хотят говорить с ним. И что из этого следует? Я не вижу никаких результатов, потому что после всех разговоров произошли Буча и Ирпень, и мы не увидели никаких признаков деэскалации", - сказала Кая Каллас.