ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (82-й день) | ВСУ сообщают о выходе на границу с Россией. Эрдоган против вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Подводим итоги 82-го дня военного вторжения России в Украину.
Правящая партия Швеции поддержала вступление в НАТО, но будет требовать неразмещения баз и ядерного оружия на своей территории.
В МИД РФ заявили, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО "станет ошибкой с далекоидущими последствиями", и "ни у кого не должно быть иллюзий, что Россия просто смирится". При этом реакция Москвы "будет зависеть от конкретных шагов Стокгольма и Хельсинки".
Президент Украины сменил командующего силами территориальной обороны ВСУ.
Согласно указу, подписанному Владимиром Зеленским 15 мая, пост командующего силами территориальной обороны вместо Юрия Галушкина занял Игорь Танцюра. Ранее Танцюра был заместителем командующего сухопутными войсками ВСУ.
McDonald's объявил, что принял окончательное решение об уходе из России, бизнес компании в России будет продан.
Российское минобороны утверждает, что открыло гуманитарный коридор для раненых из "Азовстали". Украина пока не подтверждала эту информации.
России и Беларуси запретили показывать Олимпиады 2026 и 2028 годов.
Российские активы французского автомобильного концерна Renault, переходят в государственную собственность. Это первая национализация иностранной компании в России.
ВСУ сообщают о выходе на границу с Россией в Харьковской области.
Подразделение украинских вооруженных сил, ведущее бои к северу от Харькова, сообщило о выходе на российскую границу.
Украинская армия в понедельник сообщила, что противник пытается удерживать свои позиции в районе Харькова и препятствовать продвижению украинских сил в направлении российской границы, сообщила CNN.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не поддержит вступление Швеции и Финляндии в НАТО. По мнению Эрдогана, ни одна из этих стран не имеет «четкой позиции по отношению к терроризму».
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас не видит смысла в разговорах с Путиным, если Запад действительно хочет донести до президента РФ, что он изолирован.
"Мне кажется, что если кто-то постоянно звонит ему – до него не доходит наш месседж о том, что он изолирован. Так что если мы хотим донести это послание, не стоит звонить ему, в этом нет смысла. Он чувствует себя в центре внимания, потому что все хотят говорить с ним. И что из этого следует? Я не вижу никаких результатов, потому что после всех разговоров произошли Буча и Ирпень, и мы не увидели никаких признаков деэскалации", - сказала Кая Каллас.
Все главные события войны России и Украины в нашем онлайне.
Все новости о войне в Украине ЗДЕСЬ.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках или Twitter.