За рубежом
16.05.2022, 21:07

Премьер-министром Франции назначена Элизабет Борн

 
Élisabeth Borne
Élisabeth Borne
ФОТО: AP Photo / Scanpix | Francois Mori

Новым премьером станет Элизабет Борн. Это - второй случай в истории Франции, когда правительство возглавит женщина, пишет Deutsche welle.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник, 16 мая, назначил бывшего министра по делам труда, занятости и интеграции Франции Элизабет Борн премьером страны и поручил ей сформировать новое правительство. Ранее в этот день Макрон принял отставку прежнего премьер-министра Жана Кастекса. Пост главы кабинета министров Кастекс занимал с 2020 года. Вместе с ним ушло и правительство Франции.

Элизабет Борн стала второй в истории Франции женщиной на посту главы правительства. До нее премьером-женщиной была только Эдит Крессон в 1991-1992 годах. Выбор Макрона связан с желанием заручиться перед грядущими парламентскими выборами поддержкой как левых, так и консервативных избирателей, отмечает dpa.

61-летняя Борн с июля 2020 года возглавляла министерство труда Франции, до этого занимала пост министра экологии, транспорта и жилищного транспорта. В 2017 году она вступила в партию Макрона "Вперед, республика!". Макрон переизбрался на пост президента 24 апреля после победы во втором туре над председателем партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Действующий президент получил 63,2 процента голосов.

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