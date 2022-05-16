Путин на саммите ОДКБ: у России нет проблем с Финляндией и Швецией, но расширение военной инфраструктуры НАТО вызовет ответную реакцию(3)
У России нет проблем с Финляндией и Швецией, а их вступление в НАТО не представляет непосредственной угрозы для Москвы. Об этом на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве заявил президент РФ Владимир Путин, пишет "Медуза".
«Но расширение военной инфраструктуры на эту территорию (Финляндии и Швеции), безусловно, вызовет нашу ответную реакцию. Какой она будет, мы будем смотреть исходя из тех угроз, которые для нас будут создаваться», — сказал президент России.
Путин также заявил, что расширение НАТО — проблема, которая создается искусственно во внешнеполитических интересах США. Кроме того, по его словам, альянс выходит за рамки своего географического предназначения и пытается влиять на другие регионы.
Ранее в разговоре с президентом Финляндии Путин сказал, что вступление страны в НАТО «было бы ошибочным».
Во время своего выступления Путин пообещал рассказать участникам саммита в закрытом режиме о ходе «спецоперации» в Украине.
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