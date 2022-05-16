ВИДЕО | Премьер-министр Каллас: похоже, мы одни несем ответственность за управление страной

Каллас говорит, что увеличение выплат семьям с детьми означает, что деньги придется где-то искать, но пока неясно, откуда их брать. Каллас подчеркивает, что эти 300 миллионов евро дополнительных расходов нельзя покрыть за счет кредита, так как нужны они будут ежегодно.

"Сегодня здесь присутствуют ректоры, которые говорят, что для поддержания высшего образования необходимо дополнительно сто миллионов евро в год, - говорит премьер-министр. - Иногда кажется, что мы одни несем ответственность за управление страной, потому что популярно говорить, что всем нужны дополнительные деньги, много денег".

Премьер-министр отмечает, что Центристская партия не искала консенсуса с Партией реформ по вопросу повышения детских пособий. В то же время Каллас подчеркивает, что вопрос об увеличении пособий нужно поднимать летом, когда будет обсуждаться новый государственный бюджет.

Поскольку непонятно, откуда возьмутся эти триста миллионов евро, Каллас хотела бы услышать от разработчиков законопроекта - то есть от оппозиционных партий и центристов, какие расходы придется сократить или какой налог - повысить.