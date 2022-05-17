Девушки "Барселоны" выиграли чемпионат Испании без единого поражения

В воскресенье состоялся матч последнего тура чемпионата Испании по футболу среди женщин. Каталонская "Барселона" одержала победу над мадридским "Атлетико" со счетом 2:1. Эта победа стала 30-й из возможных 30-ти в текущем розыгрыше турнира.

Женская команда "Барселоны" выиграла чемпионат Испании, не потеряв ни одного очка. Блауграна одержала победу во всех 30 матчах сезона и набрала 90 баллов, забив при этом 159 мячей и пропустив 11.

Вторым стал "Реал Сосьедад" с 66 очками. "Реал Мадрид" занял третье место – у него 60 очков.

"Барселона" может завоевать еще два титула в этом сезоне. 21 мая испанский клуб сыграет против "Лиона" в финале Лиги чемпионов, а 25-го мая ее ждет женское "эль-классико" в борьбе за национальный кубок.





