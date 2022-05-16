Дневник 8-летнего мальчика из Мариуполя: "У меня вырвано мясо на спине, у сестры ранение в голову"

Дневник по-прежнему находится у мальчика, я только сделал его фотокопии. Этот мальчик мой родственник. Мама мальчика случайно обнаружила этот дневник, никто не просил его писать, это его собственная инициатива. В этих коротеньких обрывистых строчках с каракулями и ошибками он выразил свое восприятие того, что происходило вокруг него. Его мама, прочитав дневник, была вся в слезах, когда прочитали его мы с женой, то тоже не могли сдержаться, читать непросто, когда понимаешь, что это пишет мальчишка, который сам был ранен — у него из спины был вырван кусок мяса, ранены его сестра и мама. От ран погиб его дедушка, мальчик все это видел, над ним летали российские самолеты и ракеты, город бомбили и жгли, все это было на наших глазах. И все увиденное вылилось в короткий емкий дневник.