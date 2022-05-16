16.05.2022, 17:13
Дневник 8-летнего мальчика из Мариуполя: "У меня вырвано мясо на спине, у сестры ранение в голову"
"Умер мой дедушка. И мой любимый город Мариуполь умер с 24 февраля", - написал восьмилетний мальчик в своем дневнике, который его дядя тайно вывез из города, оккупированным российскими войсками.
3 мая мариупольский фотограф и актер Евгений Сосновский опубликовал в своем Facebook-аккаунте отрывок из дневника восьмилетнего мальчика. Мальчик до сих пор находится в Мариуполе, потому что его мать боится уезжать. Это близкие родственники Евгения Сосновского, но в интересах их безопасности он просит не разглашать подробности.
Евгений, как к вам попал дневник мальчика из Мариуполя, о котором сейчас так много говорят?