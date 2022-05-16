Правдивы ли видео, доказывающие, что Владимир Зеленский употребляет наркотики?
Вот уже пару месяцев по соцсетям, Telegram-каналам и СМИ ходит несколько видео, якобы доказывающих, что Владимир Зеленский употребляет наркотики. В роликах на столе президента Украины можно заметить белый порошок и дорожки, напоминающие следы кокаина, да и сам политик якобы признался, что наркоман. Издание "Проверено Медиа" определило достоверность этих записей.
1. Онлайн-встреча с Илоном Маском
В коротком ролике, который разошёлся в апреле, Зеленский запечатлён во время видеозвонка с миллиардером Илоном Маском и ещё одним человеком. В конце записи украинский президент зовёт главу Tesla в гости после завершения боевых действий на территории его страны. А в начале, когда камера делает пролёт над столом, можно заметить кучку белого вещества, напоминающего порошок. Согласно интернет-публикациям, это вещество — кокаин. Рядом даже лежит банковская пластиковая карточка, которая, как утверждается, предназначена для формирования дорожек.
Например, в сообществе «Норд21век» во «ВКонтакте» у поста с роликом более 25 000 просмотров, при этом само видео просмотрено более 42 000 раз. Ролик группы «Чёрный список ВСУ» посмотрели 70 000 раз. В группе «Новости | Политика» публикацию посмотрели более 8000 раз, примерно столько же и в паблике «Гомель сейчаc l Гомель в приколе». Есть это видео и в TikTok (15 000 лайков и репостов), и в Telegram-каналах (например, в «Илья Кива — Zov крови», где у поста про наркотики Зеленского более 69 000 просмотров). Кроме того, пользователи распространяют запись на своих личных страницах в соцсетях (примеры тут, тут и тут). Встречается видео и вне социальных сетей — вот пример новостного заголовка: «Зеленского опять застукали с кокаином на столе».
Фактчекеры из издания Snopes выяснили, что вышеупомянутый фрагмент видео взят из более длинного 13-секундного ролика. Он выложен в Instagram*-аккаунте Зеленского ещё 6 марта. В подписи к посту президент поблагодарил Маска за поддержку Украины словом и делом: на следующей неделе должна была прийти очередная партия систем Starlink для разрушенных городов. Также они обсудили потенциальные космические проекты.
В оригинальном ролике на том месте, где должны быть порошок и карточка, ничего нет — там просто пустая часть стола. Ролик выложен на сайтах BBC и The Guardian, там тоже нет следов наркотиков на столе. У себя в твиттере в конце апреля журналист BBC Шаян Сардаризаде опубликовал видео с покадровым сравнением двух роликов, то же сделал и основатель Bellingcat Элиот Хиггинс.
Перевод твита Хиггинса: «Сейчас пророссийские аккаунты распространяют видео (слева), в которое графикой добавили большую кучу кокаина, чтобы очернить Зеленского. Оригинальное видео (справа) без кокаина можно найти здесь».
В издании Associated Press отметили, что в отредактированном видео кредитная карточка не выглядит трёхмерной, при этом отражение света на столе всё ещё видно через карту, когда камера приближается к экрану ноутбука.
Итог: Фейк.
2. Селфи-видео Зеленского
Во втором ролике представлено обращение Зеленского, который находится в кабинете один. Он последовательно показывает свой рабочий стол с документами, фото семьи, статуэтки и флаг Украины, при этом произносит: «Добрый вечер всем! 52-й день. Что могу сказать… Мы крепкие. Работаем. Любим. Благодарим. Гордимся. И всех победим». В паблике Readovka во «ВКонтакте» 18 апреля написали, что на видео Зеленский пьян, поэтому утром он спешно удалил его из своих соцсетей. В комментариях пользователи указали и на белые полосы на столе от якобы кокаина. Также про кокаиновые дорожки писали в небольших сообществах (примеры тут, тут и тут), СМИ и блогах LiveJournal.
Как рассказала ведущая передачи Fake News Мария Борзунова, на обращение Зеленского обратили внимание и в эфирах федеральных телеканалов — НТВ и «Россия 1». Вот цитата корреспондентки Валерии Алёхиной из «Итогов недели с Ирадой Зейналовой» за 24 апреля: «Пользователи усомнились в том, что в данный момент он полностью себя контролировал, и обратили внимание на непонятные белые полосы на столе. При этом сначала запись опубликовали во всех официальных соцсетях Зеленского, а потом удалили. Что это было, никто так и не понял». В «Вестях недели с Дмитрием Киселёвым» упомянули, что в том видео на столе заметны «странные полосы чего-то похожего на белый порошок».
На самом деле обращение Зеленского до сих пор опубликовано в официальном Instagram-аккаунте, причём с 16 апреля. Там ролик выложен в хорошем качестве, поэтому полосы можно разглядеть получше. В действительности это не следы кокаина, не рассыпанная сода или мука с сахарной пудрой, как шутили в комментариях. Согласно нашим коллегам из издания Factcheck.kz, это двойной золотой орнамент, который идёт вдоль всего стола и продолжается за фоторамкой, блики которой создали эффект другой белой полосы.
Этот же золотистый орнамент виден и на других фото и видео как с Зеленским, так и с его предшественниками на посту президента Украины.
Итог: Вырвано из контекста.
3. Чистосердечное признание
А с марта пользователи соцсетей также распространяют 25-секундный ролик, где Зеленский якобы сам признался в своей зависимости от кокаина. Это часть интервью, где у президента спросили, правдивы ли слухи, что он сидит на коксе. На это Зеленский якобы ответил: «Офигенно! Офигенно. Энергетик номер один, серьёзно. Это энергия на весь день. В 07:00 утра я встал, погулял с собачкой, и я действительно нюхаю наркотики. Это режим, я в нём живу. Всем советую, только не тяжёлые наркотики, потому днём тогда хочется спать. И этого заряда мне хватает до вечера».
К примеру, в сообществе «Чёрный список ВСУ» во «ВКонтакте» видео опубликовано два раза: у одного 32 000 просмотров, у другого — 36 000. Есть запись и с 7000 просмотров. На YouTube признание на русском языке собрало всего 4200 просмотров, а версия с английскими субтитрами — более 21 000. В «Одноклассниках» такое видео посмотрели более 78 000 раз.
Как сообщили наши коллеги из «Детектора мифов» и AFP, короткие варианты этого признания в употреблении наркотиков на YouTube были ещё в 2019 году. А само видео — это монтаж нескольких отрывков из настоящего интервью Зеленского того же года, когда тот заявил о намерении принять участие в президентских выборах.
Оригинал вышел в январе 2019-го в издании «Украинская правда», полное видео длится почти 65 минут. Там будущий президент действительно говорил о наркотиках, а также о спорте и любви к кофе. Так, на восьмой минуте интервьюер действительно в шутку сказал про слухи об употреблении Зеленским кокса, и тот даже отчасти поддержал юмор: «Офигенно! Офигенно. Не, я сижу на белом, но на стуле. Это не кокс. Я не употребляю наркотики». А на вопрос о том, что даёт ему силы, он ответил: «Нюхаю кофе, потому что я действительно кофеман. Я очень люблю кофе, это правда. И я действительно нюхаю кофе. Я не употребляю никакие наркотики. Я могу выпить бокальчик вина, да».
Кроме того, своими энергетиками Зеленский назвал общение с людьми, а также режим. «Энергетик номер один, серьёзно, — это режим. <...> Я в нём живу. В 07:00 утра я встал, погулял с собачкой, пошёл на спорт… Надо туда дойти, себя заставить, это энергия на весь день. Всем советую, только не тяжёлая тренировка, потому днём тогда хочется спать. И этого заряда мне хватает до вечера, да. Нормальное питание, углеводы», — рассказал будущий глава Украины.
К слову, сама «Украинская правда» ещё в апреле 2019 года выпускала материал о том, что в соцсетях циркулирует смонтированное видео, где Зеленский якобы признаётся в употреблении наркотиков.
Итог: Фейк.
*Российские власти считают компанию Meta Platforms Inc., которой принадлежит социальная сеть Instagram, экстремистской организацией, её деятельность на территории России запрещена.