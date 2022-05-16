Правдивы ли видео, доказывающие, что Владимир Зеленский употребляет наркотики?

В оригинальном ролике на том месте, где должны быть порошок и карточка, ничего нет — там просто пустая часть стола. Ролик выложен на сайтах BBC и The Guardian , там тоже нет следов наркотиков на столе. У себя в твиттере в конце апреля журналист BBC Шаян Сардаризаде опубликовал видео с покадровым сравнением двух роликов, то же сделал и основатель Bellingcat Элиот Хиггинс.

Фактчекеры из издания Snopes выяснили , что вышеупомянутый фрагмент видео взят из более длинного 13-секундного ролика. Он выложен в Instagram*-аккаунте Зеленского ещё 6 марта. В подписи к посту президент поблагодарил Маска за поддержку Украины словом и делом: на следующей неделе должна была прийти очередная партия систем Starlink для разрушенных городов. Также они обсудили потенциальные космические проекты.

На самом деле обращение Зеленского до сих пор опубликовано в официальном Instagram-аккаунте, причём с 16 апреля. Там ролик выложен в хорошем качестве, поэтому полосы можно разглядеть получше. В действительности это не следы кокаина, не рассыпанная сода или мука с сахарной пудрой, как шутили в комментариях. Согласно нашим коллегам из издания Factcheck.kz , это двойной золотой орнамент, который идёт вдоль всего стола и продолжается за фоторамкой, блики которой создали эффект другой белой полосы.

Как рассказала ведущая передачи Fake News Мария Борзунова, на обращение Зеленского обратили внимание и в эфирах федеральных телеканалов — НТВ и «Россия 1». Вот цитата корреспондентки Валерии Алёхиной из «Итогов недели с Ирадой Зейналовой» за 24 апреля: «Пользователи усомнились в том, что в данный момент он полностью себя контролировал, и обратили внимание на непонятные белые полосы на столе. При этом сначала запись опубликовали во всех официальных соцсетях Зеленского, а потом удалили. Что это было, никто так и не понял». В «Вестях недели с Дмитрием Киселёвым» упомянули , что в том видео на столе заметны «странные полосы чего-то похожего на белый порошок».

Во втором ролике представлено обращение Зеленского, который находится в кабинете один. Он последовательно показывает свой рабочий стол с документами, фото семьи, статуэтки и флаг Украины, при этом произносит: «Добрый вечер всем! 52-й день. Что могу сказать… Мы крепкие. Работаем. Любим. Благодарим. Гордимся. И всех победим». В паблике Readovka во «ВКонтакте» 18 апреля написали , что на видео Зеленский пьян, поэтому утром он спешно удалил его из своих соцсетей. В комментариях пользователи указали и на белые полосы на столе от якобы кокаина. Также про кокаиновые дорожки писали в небольших сообществах (примеры тут , тут и тут ), СМИ и блогах LiveJournal .

В издании Associated Press отметили , что в отредактированном видео кредитная карточка не выглядит трёхмерной, при этом отражение света на столе всё ещё видно через карту, когда камера приближается к экрану ноутбука.

Этот же золотистый орнамент виден и на других фото и видео как с Зеленским, так и с его предшественниками на посту президента Украины.

Итог: Вырвано из контекста.

3. Чистосердечное признание

А с марта пользователи соцсетей также распространяют 25-секундный ролик, где Зеленский якобы сам признался в своей зависимости от кокаина. Это часть интервью, где у президента спросили, правдивы ли слухи, что он сидит на коксе. На это Зеленский якобы ответил: «Офигенно! Офигенно. Энергетик номер один, серьёзно. Это энергия на весь день. В 07:00 утра я встал, погулял с собачкой, и я действительно нюхаю наркотики. Это режим, я в нём живу. Всем советую, только не тяжёлые наркотики, потому днём тогда хочется спать. И этого заряда мне хватает до вечера».



К примеру, в сообществе «Чёрный список ВСУ» во «ВКонтакте» видео опубликовано два раза: у одного 32 000 просмотров, у другого — 36 000. Есть запись и с 7000 просмотров. На YouTube признание на русском языке собрало всего 4200 просмотров, а версия с английскими субтитрами — более 21 000. В «Одноклассниках» такое видео посмотрели более 78 000 раз.

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Как сообщили наши коллеги из «Детектора мифов» и AFP, короткие варианты этого признания в употреблении наркотиков на YouTube были ещё в 2019 году. А само видео — это монтаж нескольких отрывков из настоящего интервью Зеленского того же года, когда тот заявил о намерении принять участие в президентских выборах.