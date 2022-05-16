Убийца птиц снова вышел на охоту? Найдено пять обезглавленных лебедей

"Животное так не делает, это должен был быть человек", - говорит член правления Союза защиты животных Кристи Метса, к которой анонимно обратился человек и сообщил, что нашел пять обезглавленных лебедей, по которым стреляли.

Однако слышимость была плохая, и Метса попросила человека перезвонить в Союз защиты диких животных, но туда никто так и не обратился. Поэтому всех, кто располагает какой-либо информацией об убитых птицах и их местонахождении, просят позвонить по номеру 51946146.

В начале мая в Ярвамаа были найдены семь жестоко убитых аистов. Департамент окружающей среды начал разбирательство, а Союз защиты диких животных обещает тому, кто найдет убийцу птиц, награду в 5000 евро.