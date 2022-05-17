Письма из департамента: попадет ли мой ребенок в детский сад?

В Таллиннском департаменте образования прокомментировали, что в этом году комплектация групп будет происходить так же, как и ранее.

"Группы в детских садах комплектуются в период с 1 мая по 15 августа. Однако в случае наличия свободных мест детей принимают в садик на протяжении всего года", - комментирует пресс-секретарь Таллиннского департамента образования Пиргит Педая. - "Наличие свободных мест отражается тут. Но обратите внимание, что информация появится там, начиная со 2 сентября, когда будет завершен сбор статистики по комплектации групп. Предложение о зачислении в детский сад может поступить родителям в течение всего периода комплектации, то есть до 15 августа".

Сейчас в столице насчитывается 125 муниципальных детских садов. В таллиннские муниципальные учреждения принимаются дети в возрасте от полутора до семи лет, если в качестве места жительства ребенка и его родителей в Эстонском регистре народонаселения указан город Таллинн.

Попадет ли ребенок в детский сад?

Многие родители высказывают опасения, что с большим количеством беженцев из Украины попасть в детский сад будет сложнее. Таллиннский департамент образования комментирует, что доступность образования для наших жителей в связи с прибытием военных беженцев из Украины не снизилась. «Все родители, записавшие своих детей в очередь на получение места в детском саду, этими местами будут обеспечены», — отмечает Пиргит Педая. «Детям военных беженцев из Украины предлагают свободные места – то есть если в группе есть свободное место и на него нет претендентов из числа очередников соответствующего возраста».

Также в департаменте рассказывают, что в течение периода комплектации групп семьям предлагаются места, освободившиеся после детей, которые перешли на следующую ступень образования – в школу. Дети, которые в этом году идут в школу, имеют право посещать детский сад до 31 августа.

Если родители не получают ответа, что делать?