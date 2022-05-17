Письма из департамента: попадет ли мой ребенок в детский сад?
Родители, чьи дети в этом году пойдут в детские сады столицы, уже начинают получать письма от Таллиннского департамента образования. Как долго ждать подтверждающий ответ? Будет ли сложно ребенку попасть в сад в связи с прибытием военных беженцев из Украины? И что делать, если выбранный сад хочется поменять? Читайте в статье RusDelfi.
В Таллиннском департаменте образования прокомментировали, что в этом году комплектация групп будет происходить так же, как и ранее.
"Группы в детских садах комплектуются в период с 1 мая по 15 августа. Однако в случае наличия свободных мест детей принимают в садик на протяжении всего года", - комментирует пресс-секретарь Таллиннского департамента образования Пиргит Педая. - "Наличие свободных мест отражается тут. Но обратите внимание, что информация появится там, начиная со 2 сентября, когда будет завершен сбор статистики по комплектации групп. Предложение о зачислении в детский сад может поступить родителям в течение всего периода комплектации, то есть до 15 августа".
Сейчас в столице насчитывается 125 муниципальных детских садов. В таллиннские муниципальные учреждения принимаются дети в возрасте от полутора до семи лет, если в качестве места жительства ребенка и его родителей в Эстонском регистре народонаселения указан город Таллинн.
Попадет ли ребенок в детский сад?
Многие родители высказывают опасения, что с большим количеством беженцев из Украины попасть в детский сад будет сложнее. Таллиннский департамент образования комментирует, что доступность образования для наших жителей в связи с прибытием военных беженцев из Украины не снизилась. «Все родители, записавшие своих детей в очередь на получение места в детском саду, этими местами будут обеспечены», — отмечает Пиргит Педая. «Детям военных беженцев из Украины предлагают свободные места – то есть если в группе есть свободное место и на него нет претендентов из числа очередников соответствующего возраста».
Также в департаменте рассказывают, что в течение периода комплектации групп семьям предлагаются места, освободившиеся после детей, которые перешли на следующую ступень образования – в школу. Дети, которые в этом году идут в школу, имеют право посещать детский сад до 31 августа.
Если родители не получают ответа, что делать?
В департаменте ответили, что после 15 августа выясняется наличие свободных мест в детских садах. Всем родителям, которые не получат в течение этого периода приглашение в детский сад, будет отправлен линк с информацией о свободных местах в других детских садах.
Если родитель хочет отправить ребенка в другой сад?
Если родители желают выбрать другое детское дошкольное заведение, то можно ознакомиться со списком свободных мест в других садиках или связаться с директором желаемого детского садика. Информация о свободных местах появится на домашней странице Таллиннского департамента образования после 2 сентября.
Можно ли выбрать сад не возле дома?
При выборе детского сада в департаменте рекомендуется учитывать местоположение детского сада, а также применяемую в нем методику воспитания и обучения и рабочий язык. Это значит, что жители могут выбрать для своего ребенка любой детский сад, в котором есть свободные места.
Можно ли отправить в Таллиннский сад ребенка, который проживает не в столице?
В соответствии с постановлением Таллиннской городской управы, при наличии свободных мест в детское учреждение принимаются дети, проживающие за пределами административной территории города Таллинна, на основании договора, заключенного между волостной или городской управой по месту жительства ребенка и Министерством образования.