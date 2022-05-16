Кризис правительства стихает? Реформисты поддержали рассмотрение законопроекта о детском пособии

После состоявшегося сегодня собрания коалиционного совета руководитель комиссии Сирет Котка сообщила, что законопроект получил поддержку и у Партии реформ. Как пояснил представитель партии Каяр Касе, реформисты решили не голосовать против, поскольку по существу фракция поддерживает пересмотр размера детского пособия, хотя и не в том объеме и так быстро, как этого хотят центристы и оппозиция.

Котка подтвердила, что решение отправить законопроект на первое чтение было обоюдным. «Конечно, внутри Партии реформ после голосования возник вопрос, как бы все произошло, если бы они захотели проголосовать по-другому. Скорее, они были напуганы тем, что продвижение законопроекта происходит столь быстрыми темпами».

Центристка отметила, что законопроект следует принять как можно быстрее, чтобы в свете осенних предвыборных дебатов вопрос не исчез с повестки.



