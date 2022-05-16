"Наших ребят, судя по всему, забыли". Родные срочников с крейсера "Москва" больше месяца пытаются узнать, живы ли они

Сейчас я понимаю, что мне надо бить во все колокола, потому что наших ребят, судя по всему, забыли. Когда я приехала в Крым, то первым делом прямо с вокзала поехала в 810-ю военную часть — туда перевели часть выживших матросов с крейсера «Москва». Там меня встретил капитан [судна]. Он рассказал мне о том, что участвовал в спасении ребят, но мне показалось, что это не так. Я посмотрела на его шевелюру, ресницы, брови и руки — у него на теле не было никаких следов того, что он там был [то есть ожогов].

Официальная позиция Минобороны до сих пор не меняется: корабль утонул в результате пожара, который возник «после детонации боеприпасов». Официально точное количество раненых и выживших на корабле не раскрывается. По данным источника «Медузы», близкого к руководству Черноморского флота, погибли 37 моряков «Москвы». Уже больше месяца родные моряков пытаются добиться информации о членах экипажа «Москвы». Вот лишь один из примеров.

Спустя несколько дней после публикации этого письма Военной прокуратуры Черноморского флота Дмитрий Шкребец удалил пост с ним со своей страницы во «ВКонтакте». А в одной из следующих записей поблагодарил командование Черноморского флота за «честные решения и человечность».

Первым о том, что на затонувшем крейсере служили срочники, заявил Дмитрий Шкребец — отец срочника Егора Шкребца, пропавшего после гибели «Москвы». При этом 6 мая Шкребец получил такой ответ от Минобороны: крейсер «Москва» не входил в территориальные воды Украины и «не был включен в перечень воинских соединений и частей, привлекаемых к участию в специальной военной операции». Егор Шкребец же «объявлен безвестно отсутствующим в воинской части».

С начала войны российские власти заявляли, что срочники не будут участвовать в «спецоперации» в Украине. Однако позже признали «несколько фактов присутствия» срочников на войне. При этом экипаж крейсера «Москва» мог наполовину состоять из срочников (а это сотни людей), писало издание «Агентство». Это обычное дело для военных кораблей, срочники выполняют там всю «грязную» хозяйственную работу.

Они [представители Черноморского флота] очень не хотели, чтобы я разговаривала с кем-то из СМИ. Каждый день звонили и говорили, что пытаются найти пропавших матросов. Еще руководство флота приставило ко мне двух девушек, которые постоянно за мной ходили. Я так понимаю, что они за мной следили. Я прекрасно понимаю, что никто из них даже пальцем не пошевелил.

Я разговаривала с самим Осиповым (командующий Черноморским флотом Игорь Осипов, — прим. «Медузы»), он мне так ничего и не объяснил. Сначала он мне озвучил цифру в 19 человек пропавших без вести и три погибших. На следующий день оказалось, что уже 27 без вести пропавших и один погибший — [Иван] Вахрушев, который был мичманом на корабле.

Как сказал Осипов, на корабле был пожар, однако все ребята, которые были там, говорили о густом черном дыме, от которого всех рвало, — но никто не видел открытого огня. Я пыталась выяснить у них информацию о том, что там произошло и где сейчас наши дети.

Они по головам всех, конечно, посчитали — и знают, сколько у них погибших. Все всё понимают — но у меня никакой информации нет, мне никто ничего не сказал.

Представители Черноморского флота не хотели меня водить в госпитали [где лечат моряков с крейсера «Москва»], но мне удалось попасть в три. Я видела там живых нормальных ребят, всего их было около 20. Я узнала, что они подписали что-то вроде подписки о неразглашении на пять лет.

Я попыталась поговорить с одним мальчиком, он был с моим сыном в одно время в одном месте. Но как только он начал рассказывать, зашли две девушки в форме — и тогда он сказал, что не может ничего рассказать из-за подписки. Один мальчик мне успел шепотом сказать, что их [матросов после гибели крейсера] «раскидали по всей России».