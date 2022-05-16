Голосование по дополнительному бюджету планируется привязать к вотуму доверия правительству

Как известно, партия EKRE представила почти 700 поправок к проекту дополнительного бюджета, из-за чего принятие бюджета застопорилось.

Председатель партии Мартин Хельме несколько дней назад сказал ERR, что они согласны идти с законопроектом дальше, если в нем будет предусмотрено снижение акцизов.

Сейчас же план состоит в том, чтобы привязать дополнительный бюджет к вотуму доверия правительству, а это значит, что искусственно препятствовать процессу оппозиция уже не сможет.



Председатель фракции Партии реформ Март Вырклаев подтвердил наличие плана привязать голосование по дополнительному бюджету к доверию правительства. «Мы обсуждаем это в коалиционном совете. Центристская партия подтвердила, что их голоса поддержат правительство. Надеюсь, это так и есть», — сказал он Delfi.



По его словам, отношения между Партией реформ и Центристской партией неплохие. «Просто непонятно, зачем в очередной раз надо делать такое. То есть оказывать давление тем, о чем мы уже договорились», — сказал он, имея в виду вопрос детского пособия.