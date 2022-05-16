Глава МВД Латвии уходит в отставку

Об этом политик, представляющая Attīstībai/Par!, объявила на специально созванной в 12.30 пресс-конференции. На 12.00 было анонсировано заседание коалиционного совета, на котором планировалось обсудить требование Нацобъединения об отставке Голубевой.

Голубева начала пресс-конференцию с заявления о том, что в нынешней напряженной ситуации расшатывание правительства выгодно только врагам страны. Голубева сообщила, что премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") подчинился давлению Нацобъединения. По словам Голубевой, решение о фактическом выражении ей недоверия, премьер принял, "не ознакомившись с аналитическим докладом МВД о службе внутренних дел".

Ранее уже экс-глава МВД заявляла, что не уйдет с поста, если этого не потребует премьер-министр.

Мария Голубева приняла решение уйти в отставку с поста министра внутренних дел и продолжить работу в Сейме. Ответственность за стабильность правительства Голубева возложила на премьер-министра. Attīstībai/Par! примет решение о том, как будет строить отношения с коалиционными партнерами позже, уже сейчас идут переговоры.

На прошлой неделе, напомним, Национальное объединение выдвинуло ультиматум. Требование звучало так: если Голубева не будет снята с поста главы МВД, то министры от Национального объединения уйдут с постов министров, что фактически будет означать правительственный кризис.

Поводом для демарша Нацобъединения стали события 9 и 10 мая у памятника в Пардаугаве. В частности, полицию, которая находится в подчинении МВД, обвиняли в неэффективной работе 10 мая у памятника в парке Победы.