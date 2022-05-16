Михаил Касьянов: победа Украины станет серьезным ударом по путинскому режиму

Война в Украине - это фактические борьба экономических и военных потенциалов, считает бывший премьер-министр России, председатель Партии народной свободы Михаил Касьянов. "С такими санкциями потенциал путинской России будет уменьшаться с каждым днем. Это означает, что через несколько месяцев Украина получит экономическое и военное преимущество. Героизм украинского народа и армии, безусловно, приведет, к улучшению ситуации и к дальнейшей победе. Во-первых, это защитит остальную Европу от агрессивного Путина, а во-вторых, это ключ к его уходу", - заявил политик в интервью DW в пятницу, 13 мая.

По словам Касьянова, победа Украины вызовет быстрые изменения в России и "прежде всего в окружении Путина и в армии". Победа Украины нанесет серьезный удар по путинскому режиму и приведет к его смене руками самих россиян, полагает оппозиционный политик.

Санкции носят разрушительный характер

Михаил Касьянов уверен, что "Путин, конечно, не ожидал такого масштаба санкций", которые ввело мировое сообщество в ответ на агрессию против Украины. И они носят "разрушительный характер". По словам бывшего главы правительства, сейчас, прежде всего, это касается финансовой системы. Инфляция, считают эксперты, рассчитанная по международной методологии, где для расчета берутся 2000 товаров и услуг, составит 20-22 процента. "Но если подсчитать инфляцию на четыре основных для россиян видов расходов - продовольствие, медикаменты, жилищно-коммунальные и транспортные услуги - то инфляция получится процентов 40", - предполагает Касьянов.

Кроме того, набирают обороты проблемы в экономике, разрыв производственных связей и уход почти всех иностранных компаний, что приводит к потере тысяч и тысяч рабочих мест, отметил политик.

Россия вернется на путь построения демократического государства

Бывший глава правительства считает, что "при Путине Россия будет трансформироваться в сторону Северной Кореи". При этом, полагает Касьянов, кто бы изначально ни сменил Путина, "через один-два электоральных периода Россия вернется на путь построения демократического государства с нормальной рыночной экономикой".