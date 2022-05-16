Как взять кредит, который будет вам по силам(1)
Как и любое финансовое решение, получение кредита необходимо тщательно продумать, но часто с толку может сбивать множество предложений разных кредиторов, а без внимания останется самое главное – расчет общей стоимости кредита. Эксперт банка Citadele объясняет, как узнать, сколько кредит будет стоить на самом деле и не ждут ли вас с течением времени дополнительные расходы.
Согласно недавнему опросу банка Citadele, 15% жителей Эстонии регулярно берут быстрые кредиты. Однако, помимо быстрых кредитов, большинство из нас имеет еще какой-то вид кредита – от лизинга и рассрочки до жилищного кредита. Кредиты обычно рекламируют, указывая процентную ставку, но на самом деле каждый кредит имеет несколько составляющих, которые в итоге и составляют сумму, которую человек фактически должен будет заплатить. Но часто эти составляющие во внимание не принимают.
Как оценить общую стоимость кредита, то есть его затратность?
С каждым кредитом, вне зависимости от его вида, связаны определенные затраты:
· плата за оформление кредита;
· выплачиваемые проценты;
· некоторые кредиторы могут взимать дополнительную плату, например за изменение срока погашения кредита, отсрочку погашения и т.д.;
· некоторые кредиторы могут взимать плату за управление кредитом и дополнительную плату за быструю выдачу денег.
Руководитель розничного банкинга эстонского филиала банка Citadele Марина Хакиайнен пояснила, что при оценке того, окупается ли кредит, важно сравнить общую затратность кредитов, предлагаемых разными кредиторами: «Конечно, решение не следует принимать исключительно на основе процентной ставки. Подсчитайте все затраты, и тогда вы заранее получите реальную картину».
Дополнительные расходы по кредитным линиям и кредитам выдающих быстрые кредиты компаний могут составлять значительную часть общей затратности кредита, так как клиент платит за то, чтобы кредит небольшими суммами был доступен практически немедленно и на более короткий срок. Таким образом, общая стоимость таких кредитов может значительно превышать, например, стоимость кредитов, выдаваемых банками. На практике клиенты часто не в состоянии немедленно погасить сумму, взятую взаймы у выдающих быстрые кредиты фирм, и вынуждены оплачивать продление или аналогичные расходы.
Как оценить свою кредитоспособность?
«Большая часть населения использует быстрые кредиты в качестве каждодневной подушки безопасности, не осознавая реальной стоимости таких кредитов, которая не идет ни в какое сравнение с процентными ставками по потребительским кредитам в банках. Быстрые кредиты или так называемые «кредиты от зарплаты до зарплаты» часто выбирают, как самый простой способ получения денег, не учитывая связанные с ними общие высокие расходы. Процесс погашения основной суммы кредита может оказаться очень медленным. В результате люди берут на себя обязательства с большой нагрузкой, и может пострадать их кредитный рейтинг», - пояснила Хакиайнен.
Заботясь о финансовом благополучии клиентов, специалисты рекомендуют направлять на все платежи по кредитным обязательствам не более 40% дохода. Например, если ваш ежемесячный доход составляет 1000 евро, вы можете тратить на выплаты по кредиту максимум 400 евро в месяц.
Прежде чем ходатайствовать о кредите, следует прочитать и кредитную информацию о самом себе – например, на сайте Creditinfo. Эта информация доступна банкам и используется для оценки способности человека погасить кредит. Например, если в кредитной истории ходатайствующего имеются фиксированная задолженность или просроченный платеж, это увеличивает вероятность того, что банк не выдаст кредит или предоставит его, но по более высокой процентной ставке.
«На самом деле проверять кредитную историю желательно даже тем, кто вообще не берет кредиты, поскольку бывали случаи мошенничества с личными данными, когда займы брали от имени другого лица. Регулярно контролируя свою кредитную историю, можно своевременно обнаружить мошенничество и сразу же принять меры», - добавила Хакиайнен.
Чтобы успешно погасить быстрые кредиты, их также можно перевести в банк
Своевременные ежемесячные платежи и полное погашение существующих кредитов помогают улучшить доступные банкам сведения о кредитной истории клиента. Если ежемесячные платежи по существующим кредитам вносят по графику, но есть подозрение, что человек не сможет погасить основной долг из-за высоких побочных затрат, можно перевести такие кредиты в свой банк. В этом случае банк выдает кредит клиенту для того, чтобы одним платежом погасить, например, быстрый кредит, после чего будет удобнее, понятнее и дешевле выплачивать предоставленный банком кредит.
Взятие нескольких быстрых кредитов за короткий промежуток времени негативно сказывается на кредитной истории человека, так как свидетельствует о трудностях в планировании денежных потоков. Это может отрицательно сказаться и на планах крупных покупок, например, если вы собираетесь ходатайствовать о лизинге или ипотеке. Поэтому важно, чтобы все обязательства были заранее продуманы.