Как взять кредит, который будет вам по силам

Согласно недавнему опросу банка Citadele, 15% жителей Эстонии регулярно берут быстрые кредиты. Однако, помимо быстрых кредитов, большинство из нас имеет еще какой-то вид кредита – от лизинга и рассрочки до жилищного кредита. Кредиты обычно рекламируют, указывая процентную ставку, но на самом деле каждый кредит имеет несколько составляющих, которые в итоге и составляют сумму, которую человек фактически должен будет заплатить. Но часто эти составляющие во внимание не принимают.

Как оценить общую стоимость кредита, то есть его затратность?

С каждым кредитом, вне зависимости от его вида, связаны определенные затраты:

· плата за оформление кредита;

· выплачиваемые проценты;

· некоторые кредиторы могут взимать дополнительную плату, например за изменение срока погашения кредита, отсрочку погашения и т.д.;

· некоторые кредиторы могут взимать плату за управление кредитом и дополнительную плату за быструю выдачу денег.

Руководитель розничного банкинга эстонского филиала банка Citadele Марина Хакиайнен пояснила, что при оценке того, окупается ли кредит, важно сравнить общую затратность кредитов, предлагаемых разными кредиторами: «Конечно, решение не следует принимать исключительно на основе процентной ставки. Подсчитайте все затраты, и тогда вы заранее получите реальную картину».

Дополнительные расходы по кредитным линиям и кредитам выдающих быстрые кредиты компаний могут составлять значительную часть общей затратности кредита, так как клиент платит за то, чтобы кредит небольшими суммами был доступен практически немедленно и на более короткий срок. Таким образом, общая стоимость таких кредитов может значительно превышать, например, стоимость кредитов, выдаваемых банками. На практике клиенты часто не в состоянии немедленно погасить сумму, взятую взаймы у выдающих быстрые кредиты фирм, и вынуждены оплачивать продление или аналогичные расходы.

Как оценить свою кредитоспособность?