ФОТО | В Ляэне-Вирумаа спасателям пришлось принудительно выселить барсука, самовольно поселившегося в чужом доме

13 мая в 8:35 спасателей вызвали в деревню Эбавере в волости Вяйке-Маарья, где в пристройке уже как семь дней нелегально проживал молодой барсук.

Так как незваный гость не изъявлял желания вернуться жить в свою естественную среду обитания, то спасателям пришлось поймать его с помощью сетки и принудительно вернуть в дикую природу.