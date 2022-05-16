16.05.2022, 10:40
ФОТО | В Ляэне-Вирумаа спасателям пришлось принудительно выселить барсука, самовольно поселившегося в чужом доме
ФОТО: Ida päästekeskus | Ida päästekeskus
На прошлой неделе спасателям пришлось "выселить" барсука, который облюбовал себе место жительства в пристройке и категорически отказывался его покидать.
13 мая в 8:35 спасателей вызвали в деревню Эбавере в волости Вяйке-Маарья, где в пристройке уже как семь дней нелегально проживал молодой барсук.
Так как незваный гость не изъявлял желания вернуться жить в свою естественную среду обитания, то спасателям пришлось поймать его с помощью сетки и принудительно вернуть в дикую природу.