Латвийский тренер: судьи признали свою ошибку перед победной шайбой финнов

Сборная Латвии во втором туре группового этапа уступила финнам со счетом 1:2. Решающую шайбу хозяева забросили в конце третьего периода.

"Я считаю, что мы хорошо сыграли с тактической точки зрения — сказал Витолиньш. — Мы закрыли среднюю зону, и у них почти ничего не получалось в атаке. Мы заслуживали, как минимум, одно очко и овертайм".

Витолиньш отметил, что латвийским хоккеистам, которые пытались проводить контратаки вплоть до финальной сирены, хорошо удавалось выполнять данные перед матчем указания.

"Были хорошие контратаки и хорошие моменты в третьм периоде, когда [Рудольф] Балцерс и [Андрис] Джериньш выходили вдвоем, немного не хватило везения, — посетовал Витолиньш. — Нужно отметить, что мы играли с олимпийскими чемпионами и почти ни в чем им не уступили — ни в борьбе, ни в скорости, ни в тактике. С самоотдачей и единоборствами у ребят все в порядке".

Большее недоумение у тренера вызвало удаление Мартиньша Дзиеркалса за задержку соперника на 57-й минуте. В большинстве финнам удалось забросить победную шайбу.

"Я считаю, что в последние пять минут нужно давать играть, — сказал Витолиньш. — Таких моментов, как эпизод с Дзиеркалсом, можно насчитать десятками с обеих сторон. В концовке и финнам можно было дать удаление, когда был чистый толчок в спину. После матча судьи подошли и признались, что допустили ошибку. Но что это дает? Матч уже закончился, ошибка допущена. Но они сказали, что считают, что нужно признаться".

Следующий матч на чемпионате мира сборная Латвии проведет 16 мая против Норвегии.